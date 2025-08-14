Una influencer gana dinero durmiendo en streaming: ¿cómo funciona su ‘reality nocturno’?

Débora Peixoto ofrece una transmisión nocturna en vivo donde sus seguidores pueden verla dormir. Ya ha vendido más de 40 accesos al contenido.

La brasileña Débora Peixoto, de 32 años y nacida en Río de Janeiro, convirtió sus noches en una propuesta que le genera dinero.

La creadora de contenido para adultos inició un servicio que consiste en transmitir en vivo sus horas de sueño.

Este nuevo servicio, al que denominó “reality nocturno”, está disponible solo para suscriptores. La influencer lo desarrolló tras notar que muchos de sus seguidores valoraban los momentos de silencio e intimidad.

De acuerdo con Peixoto, la idea surgió cuando varios usuarios le comentaron que no necesitaba hacer nada más allá de estar presente. Esa retroalimentación constante la llevó a transformar esa conexión en un producto de pago.

La influencer ambientó su habitación para este fin. Utiliza iluminación tenue y una cámara fija que enfoca directamente la cama. El estilo imita la imagen de una cámara de seguridad.

No hay música ni cortes. Todo se muestra en tiempo real, aunque con algunos controles activados por ella para proteger su privacidad.

Peixoto explicó que su objetivo es generar una sensación de cercanía. Según indicó, algunos usuarios encuentran estímulo en la simple ausencia de estímulos.

Desde su lanzamiento, el proyecto ha generado interés y atracción. La creadora aseguró que ha vendido más de 40 suscripciones a este formato. Comentó que, aunque puede parecer extraño, existe un público leal que busca exactamente esa experiencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.