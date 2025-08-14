Viva

Una influencer gana dinero durmiendo en streaming: ¿cómo funciona su ‘reality nocturno’?

Débora Peixoto, una influencer de contenido para adultos, encontró una forma distinta de conectar con sus seguidores: mientras duerme

Por O Globo / Brasil / GDA
Débora Peixoto ofrece una transmisión nocturna en vivo donde sus seguidores pueden verla dormir. Ya ha vendido más de 40 accesos al contenido.
Débora Peixoto ofrece una transmisión nocturna en vivo donde sus seguidores pueden verla dormir. Ya ha vendido más de 40 accesos al contenido. (Archivo/O Globo Brasil /Archivo/O Globo)







