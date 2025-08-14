Christian Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar ni un mes después de separarse de Cazzu: ‘me mega enamoré’

Christian Nodal contó cómo se casó en secreto con Ángela Aguilar en Roma y explicó cómo terminó con Cazzu antes de iniciar esa relación.

Christian Nodal confirmó que contrajo matrimonio con Ángela Aguilar en una ceremonia espiritual en Roma, el 29 de mayo del año anterior, pocos días después de iniciar su relación sentimental y de finalizar su vínculo con Cazzu.

Durante una entrevista publicada en el canal de YouTube de Adela Micha, el artista explicó que viajó al continente europeo junto a la cantante y organizó la unión sin esperar más tiempo.

Declaró que, tras presentarse en un evento en Ensenada, tomó la decisión de marcharse a Roma. Desde el avión comenzó a planear la boda espiritual, pues no podía realizarse la ceremonia legal.

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Terminando un evento en Ensenada, le dije: ‘vámonos’. Llegamos a Roma y esa experiencia fue hermosa, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había encontrado el amor por las razones correctas”, dijo Nodal a Adela Micha.

Para concretar la ceremonia, contactó a un joyero y a un amigo de confianza. Relató que le pidió matrimonio en ese mismo viaje y la boda se llevó a cabo en secreto.

La felicidad de los recién casados se vio comprometida cuando una publicación captó imágenes del evento. Según Nodal, la revista intentó extorsionarlos con 560 fotos de la ceremonia. Esto provocó que Ángela Aguilar saliera a confirmar públicamente la relación.

La noticia generó fuertes reacciones en redes sociales, principalmente por las dudas respecto a las fechas. Muchos usuarios en línea especularon sobre una supuesta infidelidad con su expareja, la cantante argentina Cazzu, madre de su hija.

Ruptura definitiva con Cazzu

Ante las especulaciones, Christian Nodal explicó que su relación con Cazzu terminó el 8 de mayo. Aseguró que esa ruptura fue definitiva, aunque ya habían enfrentado otras separaciones en el pasado. Reiteró que cuando comenzó su relación con Ángela Aguilar, ya estaba soltero.

“Nosotros terminamos el 8 de mayo. Ya habíamos terminado seis veces antes, pero la del 8 de mayo fue la definitiva, ese día, para ella y para mí se acabó. En la relación con mi expareja, Ángela nunca existió”, expresó.

Sobre los últimos meses junto a Cazzu, explicó que dejaron de compartir la cama. Describió el vínculo como una amistad fuerte, sin amor romántico. Añadió que la chispa entre ambos ya se había apagado y que ella misma le dijo que buscara a alguien más.

Christian Nodal reconoció que se enamoró profundamente de Ángela Aguilar, y aunque no lamenta el vínculo, sí admitió que debió manejar mejor la transición de una relación a otra. Pidió disculpas a la madre de su hija y sostuvo que su intención siempre fue proteger el contexto de su nueva relación.

“A mí hay algo que me pesa y pido disculpas a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela, esa fue siempre la intención. Siempre quise cuidar su dolor, pero ella conoce el contexto, me mega enamoré, no se pudo”.

La pareja celebró recientemente su primer aniversario. Según Nodal, planean una boda religiosa para 2026, con la intención de consolidar aún más el vínculo.

Indicó que, a sus 26 años, no ve posibilidad de amar a otra persona si no es con Ángela Aguilar, y que desea pasar el resto de su vida con ella.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.