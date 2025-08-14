Viva

Christian Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar ni un mes después de separarse de Cazzu: ‘me mega enamoré’

El cantante reveló cómo tomó la decisión en cuestión de días y habló de lo que más le pesa tras su separación con Cazzu

Por El Universal / México / GDA
Christian Nodal contó cómo se casó en secreto con Ángela Aguilar en Roma y explicó cómo terminó con Cazzu antes de iniciar esa relación.
Christian Nodal contó cómo se casó en secreto con Ángela Aguilar en Roma y explicó cómo terminó con Cazzu antes de iniciar esa relación. (El Universal/El Universal)







