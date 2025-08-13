Viva

Cirujano lanza paquete estético ‘Bombón Asesino’ con la imagen de Ninel Conde y causa polémica

Una promoción estética en redes sociales utiliza el antes y después del rostro de Ninel Conde para ofrecer rejuvenecimiento facial

Por El Universal / México / GDA
Una promoción estética causa polémica en redes por usar la imagen de Ninel Conde y prometer un rostro rejuvenecido.
Una promoción estética causa polémica en redes por usar la imagen de Ninel Conde y prometer un rostro rejuvenecido. (Archivo /Archivo)







