Cirujano lanza paquete estético ‘Bombón Asesino’ con la imagen de Ninel Conde y causa polémica

Una promoción estética causa polémica en redes por usar la imagen de Ninel Conde y prometer un rostro rejuvenecido.

Una clínica estética en México generó controversia tras lanzar en redes sociales un paquete promocional llamado “Bombón Asesino”, nombre con el que se identifica popularmente a la artista Ninel Conde.

La imagen de la cantante y actriz aparece como parte de una oferta que promete transformar el rostro con procedimientos cosméticos.

El paquete, publicado en una cuenta de Instagram ofrece un combo compuesto por botox full face, ADN de salmón y relleno de labios. Según se lee en el anuncio, la promesa consiste en lograr un “rostro más joven, fresco y definido”.

La imagen promocional muestra un “antes y después” del rostro de Ninel Conde.

La publicación comenzó a circular mientras Conde permanece como participante en la tercera temporada del programa La casa de los famosos México, donde ha destacado por su carácter confrontativo.

Conde ha minimizado las críticas en entrevistas anteriores y ha dicho que se siente conforme con su apariencia.

Sin embargo, el anuncio desató comentarios divididos y burlas en la red social Instagram, donde algunos usuarios cuestionan el uso de su imagen y el impacto de las cirugías en su apariencia actual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.