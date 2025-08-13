Viva

Katy Perry recibe multa por grabar un videoclip en zona protegida de Ibiza

La artista filmó en un ecosistema protegido de Ibiza sin tramitar el permiso exigido por las autoridades

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Katy Perry recibió una sanción por rodar en las dunas protegidas de s’Espalmador, en Ibiza, sin autorización oficial.
Katy Perry recibió una sanción por rodar en las dunas protegidas de s’Espalmador, en Ibiza, sin autorización oficial. (IG @katyperry/captura video LIFETIMES /IG @katyperry/captura video LIFETIMES)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKaty PerryLIFETIMESIbiza
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.