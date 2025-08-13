Katy Perry recibe multa por grabar un videoclip en zona protegida de Ibiza

Katy Perry recibió una sanción por rodar en las dunas protegidas de s’Espalmador, en Ibiza, sin autorización oficial.

Katy Perry fue sancionada en Ibiza por grabar escenas de su videoclip Lifetimes dentro del sistema dunar de s’Espalmador, parte del Parque Natural de ses Salines, sin contar con la autorización necesaria, según información del medio de comunicación El Español.

El rodaje se realizó en julio de 2024 en un sector claramente delimitado con palos y cuerdas que prohíben el acceso. La multa a la cantante es de 6.001 euros.

El medio indicó que la productora WeOwnTheCity, responsable de la filmación, no tramitó el permiso requerido. Las autoridades calificaron la infracción como grave, aunque descartaron agravantes al confirmar que no hubo daños ambientales.

El videoclip incluyó tomas en entornos urbanos, discotecas y espacios naturales de Ibiza. Entre las imágenes, se observa a la cantante bailando y saltando en el interior del ecosistema dunar, acompañada de su equipo técnico.

