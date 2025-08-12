Del flechazo en Madrid al ‘sí, quiero’: así fue la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su compromiso tras nueve años de relación.

La pareja se conoció en 2016, en una tienda de lujo en Madrid, y desde entonces construyó una vida juntos marcada por el lujo y una familia numerosa.

El anuncio se hizo el 11 de agosto, cuando Rodríguez publicó una fotografía en Instagram mostrando un anillo ovalado con un diamante blanco, valorado entre $2 y $5 millones. La imagen mostraba las manos de ambos entrelazadas.

Un encuentro que cambió sus vidas

En 2016, el entonces jugador del Real Madrid ingresó a una tienda Gucci en Madrid, donde trabajaba Rodríguez. Ese primer cruce de miradas marcó el inicio de la relación. Luego coincidieron en un evento, y el futbolista dio el primer paso para acercarse.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que se paró el tiempo. Nunca había visto un hombre tan lindo, tan atento. Es el hombre más guapo que vieron mis ojos. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente, lo utilice de manera despectiva. Claramente, mi relación con él me permitió cumplir muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerlo, puse la misma pasión en todo lo que hice”, sostuvo Georgina en una entrevista con Elle España.

En 2017 confirmaron su relación al asistir juntos a la gala de los The Best FIFA en Zúrich. Ese mismo año, la pareja agrandó la familia con el nacimiento de los mellizos Eva y Mateo, por gestación subrogada, y en noviembre llegó Alana Martina.

En 2018, Ronaldo dejó el Real Madrid para unirse a la Juventus en Italia. En 2021 firmó con el Manchester United, lo que llevó a la familia a Inglaterra. Durante este periodo, Rodríguez ganó notoriedad internacional y estrenó su reality Soy Georgina en Netflix.

La pérdida que marcó su historia

En octubre de 2021, anunciaron que esperaban gemelos. Sin embargo, en abril de 2022, uno de los bebés falleció durante el parto. La pareja comunicó la noticia en redes sociales, describiéndolo como “el dolor más grande que unos padres pueden sentir”. La otra gemela, Bella Esmeralda, nació sana.

Tras un polémico final con el Manchester United, Ronaldo firmó en diciembre de 2022 con el Al-Nassr de Arabia Saudita. Rodríguez lo acompañó con sus hijos, iniciando una nueva etapa en Medio Oriente.

Hoy, la pareja vive un presente lleno de proyectos y reconocimiento mediático. Rodríguez tiene 68,5 millones de seguidores en Instagram y su propia línea de perfume.

