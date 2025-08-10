Viva

Georgina Rodríguez mostró cómo disfrutó días sin Cristiano Ronaldo entre paseos, piscina y familia

La modelo pasó días de descanso con sus hijos y compartió actividades en familia mientras el futbolista permaneció en Arabia Saudita

Por O Globo / Brasil / GDA
Rodríguez publicó imágenes de su vida familiar sin Cristiano Ronaldo, incluyendo paseos, piscina y una llamada virtual con el jugador.
Rodríguez publicó imágenes de su vida familiar sin Cristiano Ronaldo, incluyendo paseos, piscina y una llamada virtual con el jugador. (Georgina Rodríguez/IG)







