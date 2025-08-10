Georgina Rodríguez mostró cómo disfrutó días sin Cristiano Ronaldo entre paseos, piscina y familia

Rodríguez publicó imágenes de su vida familiar sin Cristiano Ronaldo, incluyendo paseos, piscina y una llamada virtual con el jugador.

La modelo Georgina Rodríguez, de 31 años, compartió este sábado 9 de agosto una serie de imágenes que retrataron sus días recientes junto a sus hijos.

En las fotografías se observó que realizó un paseo en lancha, practicó stand up paddle, asistió a clases de música de los niños, organizó una noche de pizza, tomó sol en la piscina de su mansión y viajó en el jet privado de Cristiano Ronaldo.

El futbolista portugués, delantero del Al Nassr de Arabia Saudita, no estuvo físicamente presente en las actividades, pero Rodríguez mostró que mantuvieron contacto mediante una videollamada. En la captura de pantalla compartida, el jugador apareció sonriente.

La publicación incluyó la palabra “Amor” en la leyenda y provocó comentarios de admiración de seguidores, quienes le desearon un buen verano y destacaron el estilo de vida de la familia.

Rodríguez tiene dos hijas con Cristiano Ronaldo: Bella Esmeralda y Alana Martina. También cuida a Eva y Mateo, mellizos nacidos por gestación subrogada antes de su relación con el futbolista.

El hijo mayor del jugador, Cristiano Jr., nació de una relación previa que él mantuvo en reserva.

