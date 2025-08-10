Brad Pitt reveló quién es su ídolo en el deporte y sorprendió con su elección: ‘Daría todo por ser como él’

Brad Pitt confesó que Valentino Rossi es su ídolo y aprovechó para hablar de su afición por las motocicletas y su nuevo filme de Fórmula 1.

A dos meses de expresar su admiración por Lionel Messi, a quien consideró el mejor futbolista, Brad Pitt volvió a llamar la atención al confesar quién es su verdadero ídolo. El actor de Hollywood señaló que su mayor referente es Valentino Rossi, expiloto de motociclismo y actual corredor de automovilismo italiano, reconocido como uno de los mejores en la historia del deporte motor.

En declaraciones a la revista Riders Italian Magazine en 2008, Pitt comentó que, a pesar de ser una figura pública, tenía un único ídolo. “Daría todo por ser como él”, comentó Pitt.

El artista explicó que su fascinación por el italiano se debía a su afición por el MotoGP. Destacó la serenidad de Rossi y lo describió como un “mago” capaz de impresionarlo con maniobras imposibles.

El protagonista de Troya y Babel detalló que lo que Rossi hacía con la motocicleta parecía arte. Según dijo, parecía que la máquina pesaba apenas 30 kilos y que el piloto bailaba junto al asfalto sin caer.

Una colección de lujo sobre dos ruedas

La pasión de Pitt por las motocicletas no se limita a su admiración por Rossi. El actor llegó a poseer 12 modelos, entre ellos una Harley-Davidson Shovelhead valorada en $100.000, obsequio de su exesposa Angelina Jolie.

También incluyó en su colección una MV Agusta Brutale 910, una Ducati, una Confederate Hellcat F124 y una Vespa.

Pitt señaló en su momento que la motocicleta no solo le brindaba placer, sino que también era una herramienta para evadir a los paparazzi, con quienes describió una relación tensa y competitiva.

Su ídolo en la pantalla grande

La admiración del actor por el mundo motor volvió a ser noticia mientras promocionaba “Fórmula 1, la película”, su más reciente trabajo cinematográfico.

En esta producción interpreta a Sonny Hayes, un expiloto de Fórmula 1 que, tras un accidente, se retira y luego regresa para entrenar a una joven promesa del equipo ficticio APXGP.

El rodaje se realizó en circuitos reales como Silverstone, Spa y Las Vegas. La producción contó con autos adaptados de F2 equipados con cámaras para ofrecer una experiencia visual realista. El equipo de filmación tuvo acceso a paddocks, boxes e instalaciones oficiales de la Fórmula 1.

Estrenada en junio, la cinta se convirtió en el mayor éxito de la carrera reciente de Pitt, quien comparte elenco con Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies y Kim Bodnia.

