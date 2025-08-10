Viva

Brad Pitt reveló quién es su ídolo en el deporte y sorprendió con su elección: ‘Daría todo por ser como él’

El actor de Hollywood confesó su admiración por Valentino Rossi y habló de su pasión por el motociclismo

Por La Nación / Argentina / GDA
Brad Pitt confesó que Valentino Rossi es su ídolo y aprovechó para hablar de su afición por las motocicletas y su nuevo filme de Fórmula 1.







