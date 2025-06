‘F1′: La película de Brad Pitt que arrasa con la crítica antes de su estreno

La nueva película del director Joseph Kosinski (Tron, Top Gun y Oblivion) y protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem y Kerry Condon, arrasa con la crítica, faltando una semana para su estreno.

Este filme narra la historia de dos pilotos: un veterano y un novato lleno de ambición, que se ven obligados a hacer equipo para sacar adelante a una escudería que solo sobrevivirá si ambos deciden trabajar juntos.

Como es costumbre en el mundo del cine, los críticos son los primeros en ver la producción y, antes de que esta se estrene, comparten con el mundo, su opinión profesional. Aunque en ocasiones esta valoración es muy variada, en el caso de F1, parecen haberse puesto de acuerdo, pues en la plataforma Rotten Tomatoes, el filme ya suma un 89% de aceptación.

Con un 89% de aprobación en Rotten Tomatoes, los expertos coinciden en que 'F1' es una película que sorprende y emociona. (IMDb)

“Una y otra vez, F1 encuentra nuevas formas de abordar un material ya conocido; mantiene impredecibles sus movimientos, aunque su trayectoria general no lo sea”, explicó Justin Chang del medio The New Yorker.

De igual manera, Stephanie Zacharek de la revista Times comentó que: “Brad Pitt, a sus 61 años, finalmente ha llegado a la edad ideal para interpretar papeles como este. Y a veces, como lo demuestra F1, eso puede ser lo mejor que le puede pasar a un hombre.”

Los comentarios alabando esta cinta no han hecho más que aumentar la expectativa del público para verla el viernes 27 de junio, fecha en la que se estrena para la audiencia general en los cines del mundo.