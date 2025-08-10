Por qué Scarlett Johansson fue criticada tras la difusión de nuevas escenas de su última película

Scarlett Johansson fue cuestionada en redes sociales por su acento británico en “My Mother’s Wedding”, dirigido por Kristin Scott Thomas.

Scarlett Johansson volvió a generar comentarios en redes sociales, pero esta vez no por su éxito en taquilla. Tras liderar la historia de Hollywood en recaudación gracias a Jurassic World: Rebirt (2025), la actriz de 40 años estrenó en Estados Unidos, el 8 de agosto, su nuevo filme My Mother’s Wedding.

Un clip difundido esta semana provocó reacciones por un detalle inesperado: su acento británico.

En la cinta, Johansson interpreta a Katherine Frost, una oficial de la marina real británica con una relación sentimental con otra mujer, Jack, encarnada por Freida Pinto. Aunque algunos seguidores celebraron la representación de una pareja lésbica, la mayoría cuestionó la calidad de su pronunciación.

Varios internautas aseguraron que el acento sonaba poco natural y lo describieron como “pobre” o “incómodo”. Otros comentaron que, pese a las críticas, verán la película por interés en la trama y el elenco.

El filme se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2023 bajo el título North Star.

La historia sigue a tres hermanas —interpretadas por Sienna Miller, Emily Beecham y Johansson— que regresan a la casa de su infancia para asistir al tercer matrimonio de su madre, personaje interpretado por Kristin Scott Thomas.

La producción, dirigida por Scott Thomas en su debut, combina comedia y drama familiar.

Según la sinopsis, las protagonistas deben enfrentar recuerdos del pasado y prepararse para nuevos desafíos, con la intervención de invitados inesperados.

El guion se inspira en la vida personal de la directora, quien perdió a su padre y a su padrastro, ambos pilotos de la marina real británica, antes de cumplir 12 años.

