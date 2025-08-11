Viva

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rumbo al altar: mediática pareja se comprometió

La pareja se casará tras casi 10 años de relación y cinco hijos

Por Valezka Medina Barrios

La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo es el centro de la conversación pública luego de que su pareja, Georgina Rodríguez, hiciera un especial anuncio en su cuenta de Instagram.








Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezCompromiso de Cristiano Ronaldo
Valezka Medina Barrios

