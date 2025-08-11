Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rumbo al altar: mediática pareja se comprometió

La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo es el centro de la conversación pública luego de que su pareja, Georgina Rodríguez, hiciera un especial anuncio en su cuenta de Instagram.

La modelo y empresaria publicó una fotografía junto a la descripción: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, confirmando que finalmente se comprometió con Cristiano tras casi 10 años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron inicio a su historia en el 2016 cuando se conocieron mientras ella trabaja en una tienda. (Instagram/Instagram)

En la imagen, que muestra las manos de ambos sobre sábanas blancas, el gran protagonista es el anillo de compromiso: un imponente diamante que acapara todas las miradas.

LEA MÁS: Georgina Rodríguez mostró cómo disfrutó días sin Cristiano Ronaldo entre paseos, piscina y familia

Según lo compartido por Rodríguez, la propuesta habría tenido lugar en Arabia Saudita. Sin embargo, no hay mayor detalle de como se dio entre la pareja la especial pregunta.

Por otro lado, la publicación ya acumula más de 113.000 comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Además, Cristiano y Georgina tienen en común dos hijas: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, quien era parte de un embarazo gemelar en el que lamentablemente falleció su hermano al momento del parto, en 2022. Sin embargo, la pareja cría en conjunto a cinco hijos.