Nicki Nicole y Lamine Yamal: así fue el encuentro que avivó rumores de romance en Barcelona

La presencia de la cantante en el estadio y un video junto al futbolista dispararon las especulaciones

Por La Nación / Argentina / GDA
Rumores vinculan a Nicki Nicole con Lamine Yamal y un posible acercamiento con Trueno tras su visita a España.
Rumores vinculan a Nicki Nicole con Lamine Yamal y un posible acercamiento con Trueno tras su visita a España.







