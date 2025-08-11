Nicki Nicole y Lamine Yamal: así fue el encuentro que avivó rumores de romance en Barcelona

Rumores vinculan a Nicki Nicole con Lamine Yamal y un posible acercamiento con Trueno tras su visita a España.

El FC Barcelona goleó 5-0 al Como de Italia y se coronó en el torneo Joan Gamper en el Estadi Johan Cruyff.

El equipo español definió el partido en el primer tiempo con cuatro goles y cerró la victoria con otra anotación en el complemento.

Aunque la atención se centró en Lamine Yamal, figura de 18 años, otra presencia acaparó miradas: la cantante argentina Nicki Nicole, quien estuvo acompañada por el productor Bizarrap y fue recibida por Joan Laporta, presidente del club, con camisetas del primer equipo.

La artista se ubicó en una platea preferencial y recibió el saludo de los aficionados. La asistencia de la artista al partido reavivó las versiones sobre un vínculo sentimental con Yamal, surgidas días después de la fiesta por el cumpleaños número 18 del jugador.

Al finalizar el encuentro, un video grabado en el estacionamiento mostró al futbolista y a Nicki Nicole retirándose juntos en un automóvil. Ante la presencia de cámaras, la cantante intentó cubrir su rostro con la mano.

Desde que llegó a Europa, crecieron las versiones sobre su cercanía con Yamal. También visitó Valladolid, donde se habría reencontrado con Trueno, su expareja.

Según el periodista Roberto Antolín, fuentes cercanas afirmaron que ambos fueron vistos juntos, sin precisar si como amigos o en un posible regreso de la relación.

