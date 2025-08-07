Puro Deporte

Tensión en Barcelona: el club apartó a Ter Stegen de la capitanía por un conflicto médico

La operación no autorizada y el bloqueo al informe médico provocaron que Barcelona le quitara el liderazgo del equipo a su portero alemán

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Barcelona apartó de la capitanía a Ter Stegen por un desacuerdo médico y disciplinario que afecta la inscripción de refuerzos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBarcelonaBarcelona FCTer StegenLaLigaEspaña
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.