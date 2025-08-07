Tensión en Barcelona: el club apartó a Ter Stegen de la capitanía por un conflicto médico

Barcelona apartó de la capitanía a Ter Stegen por un desacuerdo médico y disciplinario que afecta la inscripción de refuerzos.

Barcelona FC retiró temporalmente la capitanía del primer equipo a Marc-André ter Stegen. El club tomó esta decisión debido a un expediente disciplinario abierto contra el arquero alemán, quien no autorizó el envío del informe médico a LaLiga tras una reciente cirugía lumbar.

Ronald Araújo asumirá el brazalete de forma provisional, mientras se resuelve el procedimiento disciplinario.

El conflicto inició cuando Ter Stegen se sometió a una operación de espalda en Burdeos. No notificó al club antes del procedimiento, que ocurrió en el arranque de la pretemporada. En sus redes sociales informó que estaría de baja durante tres meses.

El club publicó un parte médico que evitó fijar plazos ya que utilizó el término “reintervención” y dejó la valoración en manos de la Comisión Médica de LaLiga. Sin embargo, Ter Stegen no firmó el consentimiento requerido para enviar la documentación al organismo.

Barcelona necesita ese informe para registrar a nuevos refuerzos, pero el reglamento de LaLiga solo permite usar parte de la ficha salarial si la baja médica supera los cuatro meses. Ter Stegen anunció un tiempo menor, lo que impide avanzar en el trámite.

La negativa del jugador fue vista como una obstrucción. El club considera que un capitán debe anteponer los intereses del grupo, especialmente cuando su ausencia impide la inscripción de Joan García, el arquero recién fichado.

Este jueves a las 8:30 a. m., Ter Stegen acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Se reunió brevemente con compañeros y cuerpo técnico, y se marchó sin realizar declaraciones.

El conflicto se agravó desde que Barcelona contrató a Joan García en junio. Según informó Mundo Deportivo, Ter Stegen interpretó este movimiento como una señal de incertidumbre sobre su futuro en el equipo.

El club vio incompatible mantenerle como capitán. A pesar de que no se han realizado las votaciones para definir a los capitanes de la temporada, la decisión de apartarlo ya está activa.

En agosto de 2023, Ter Stegen había renovado contrato hasta 2028. Aceptó un diferimiento salarial que ayudó a cumplir con el “fair play” financiero. Fue una de las figuras del título de LaLiga en 2023, bajo la dirección de Xavi Hernández.

La temporada siguiente trajo complicaciones. En noviembre sufrió su primera lesión grave de espalda. Requirió una operación que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses.

La relación entre el club y el jugador se deterioró. Ter Stegen optó por operarse sin un anuncio conjunto. Además, su publicación sobre un plazo de recuperación de tres meses contrastó con las estimaciones médicas del club, que apuntaban hasta cinco meses.

La dirección deportiva interpretó que la negativa del jugador a colaborar con el trámite médico obstruye la estrategia del equipo. Además, perjudica directamente al guardameta Joan García, quien aún no puede ser inscrito.

Con el procedimiento disciplinario en curso, el desacuerdo legal activo y la decisión de removerlo de la capitanía, la ruptura entre Ter Stegen y el Barcelona parece profunda. Una desvinculación consensuada sería el camino más probable para ambas partes.

