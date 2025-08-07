Viva

Corrió 42 kilómetros e iba a romper su récord en una maratón, pero frenó justo antes de la meta al ver algo inesperado

Una maratonista decidió detenerse a pocos metros de la meta al observar a un gato en peligro

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una corredora abandonó su mejor marca en una maratón al rescatar a un gato. El hecho ocurrió en Chicago y causó furor en redes sociales.
Una corredora abandonó su mejor marca en una maratón al rescatar a un gato. El hecho ocurrió en Chicago y causó furor en redes sociales. (La Nación / Argentina / GDA/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChicagoRescate animalGatoMaratónEstados Unidos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.