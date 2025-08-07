Corrió 42 kilómetros e iba a romper su récord en una maratón, pero frenó justo antes de la meta al ver algo inesperado

Una corredora abandonó su mejor marca en una maratón al rescatar a un gato. El hecho ocurrió en Chicago y causó furor en redes sociales.

Durante la maratón benéfica Paws Chicago, realizada en octubre de 2023, la atleta Sarah Bohan lideraba el recorrido de 42 kilómetros. Mantenía un ritmo sobresaliente y estaba cerca de alcanzar su mejor marca personal.

Sin embargo, a pocos metros de la línea de llegada, notó la presencia de un pequeño gato blanco que se encontraba solo y en mal estado al costado de la calle.

Según reportó el medio The Dodo, el animal maullaba y no recibía auxilio de ninguno de los presentes.

Bohan, quien ya había rescatado a dos gatos de refugios anteriormente, tomó una decisión inesperada: se desvió del camino y levantó al felino.

La situación ocurrió en un túnel lleno de corredores y fanáticos, donde el gato caminaba desorientado.

Mientras avanzaba con el animal en brazos, recibió muestras de apoyo del público ubicado tras las vallas de contención. Entre ellos, dos mujeres se acercaron y le ofrecieron ayuda.

Indicaron que dirigían un refugio y que podían cuidar al animal. Bohan aceptó confiar en ellas tras un breve intercambio.

La organización del evento se encargó de verificar el bienestar del gato. Más adelante, logró encontrarle un hogar definitivo.

Bohan explicó que su principal preocupación fue siempre el bienestar del felino. Por eso, no consideró volver a la competencia hasta asegurarse de que estuviera en buenas manos.

La historia conmovió a miles de personas tras difundirse en redes sociales. El gesto de la deportista quedó registrado como un ejemplo de empatía más allá del deporte.

