‘El perro se comió mi pasaporte’: el debut de un jugador casi se frustra antes de viajar a Argentina

El jugador solucionó a tiempo un problema con su pasaporte antes de viajar a Argentina para su debut.

El jugador neozelandés Leroy Carter vivió una situación inusual antes de unirse a los All Blacks para disputar el Rugby Championship.

El rugbista estuvo a punto de perder el vuelo hacia Argentina luego de que su perro dañara su pasaporte.

LEA MÁS: Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo de todo el siglo

Carter recibió la convocatoria esta semana, tras una llamada del entrenador Scott Robertson, quien le informó que sustituiría al lesionado Caleb Clarke.

El jugador, de 26 años, envió una fotografía del pasaporte a la dirección del equipo y lo colocó sobre su mesilla de noche.

Durante su ausencia, la pareja del jugador fue al gimnasio y dejó solo al perro en casa. El animal accedió a la habitación, subió a la cama y mordió el pasaporte, junto con los alineadores dentales del deportista.

Ante la situación, Carter gestionó un pasaporte de emergencia, lo que generó complicaciones durante la jornada del miércoles.

Finalmente, logró resolver el inconveniente a tiempo y tiene previsto recoger el nuevo documento antes de su viaje a Argentina, programado para el viernes.

Carter participó recientemente con el equipo de rugby seven en los Juegos Olímpicos de París.

Su debut con el conjunto de rugby XV podría darse el 16 de agosto ante Argentina en la ciudad de Córdoba, durante el primer encuentro del torneo.

LEA MÁS: El actor que fue Superman sorprendió al anunciar que trabajará con agencia de migración para detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.