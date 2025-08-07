Viva

El actor que fue Superman sorprendió al anunciar que trabajará con agencia de migración para detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos

Dean Cain, conocido por su papel como Superman, se alista para trabajar como agente del ICE en Estados Unidos y apoyar las políticas migratorias de Trump

Por O Globo / Brasil / GDA
Dean Cain
El actor Dean Cain se prepara para juramentarse como agente de ICE y participar en operativos de deportación de inmigrantes en Estados Unidos. (Superman/Superman)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

