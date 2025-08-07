El actor que fue Superman sorprendió al anunciar que trabajará con agencia de migración para detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos

El actor Dean Cain se prepara para juramentarse como agente de ICE y participar en operativos de deportación de inmigrantes en Estados Unidos.

Dean Cain, recordado por interpretar a Superman en los años 90, confirmó que se convertirá en oficial juramentado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, una agencia conocida por ejecutar las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

El anuncio lo hizo en una entrevista con el programa Jesse Watters Primetime, transmitido por Fox News , donde explicó que ya inició el proceso oficial para ingresar a esta agencia.

ICE se encarga de identificar, detener y deportar inmigrantes en condición irregular. Su trabajo ha sido señalado por acciones consideradas hostiles, especialmente bajo el mandato del expresidente Trump.

Cain indicó que la decisión surgió luego de la publicación de un video de reclutamiento de ICE en su cuenta de Instagram. El actor dijo que, tras ese contenido, se comunicó con varios oficiales del organismo y manifestó su intención de ser juramentado “lo antes posible” como parte del equipo.

Dean Cain alcanzó fama internacional por protagonizar la serie Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, emitida entre 1993 y 1997. En años recientes, ha sido asociado con posturas políticas conservadoras y ha expresado públicamente su apoyo a Donald Trump.

Durante la entrevista, explicó que su motivación principal es su sentido de patriotismo. Afirmó que el sistema migratorio estadounidense necesita cambios, pero que mientras eso ocurre, se comprometía a colaborar con ICE para cumplir las políticas migratorias impulsadas por Trump.

Cain comentó que, en su opinión, unirse a ICE es “lo correcto” y lo describió como un paso para “salvar a América”.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas. En una de las publicaciones donde Cain promocionó a ICE, usuarios criticaron su cambio de rumbo, cuestionaron su relevancia y lo compararon con personajes antagónicos de ficción.

En paralelo, ha criticado la nueva película Superman dirigida por James Gunn, por considerar que se aleja de los valores tradicionales estadounidenses.

En una entrevista con la revista Variety, Cain declaró su aprecio personal y político por Trump. Dijo que mantiene una amistad de larga data con el expresidente y lo describió como una persona empática y generosa.

