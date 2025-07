‘Superman’: Así llegó Krypto al cine, a la Tierra... y esta podría ser su raza

Krypto ya cumplió 70 años de acompañar a Superman como su mascota con todos los poderes que un kryptoniano posee: vuela, tiene superfuerza y supervelocidad. Es el amigo perfecto para el Hombre de Acero, sin duda.

Sin embargo, aunque en los cómics y en la televisión ha tenido una importante participación en la historia, tanto de Clark Kent como de Superman, a Krypto no le había llegado su gran oportunidad en el cine, hasta ahora.

Krypto se robará el show en la nueva película de Superman

El superperro debutará en el sétimo arte de la mano del director James Gunn, quien le dio una oportunidad para que se robara el show en la nueva película del héroe de DC, que se estrena este jueves 10 de julio en los cines de Costa Rica y el mundo.

Gunn no podía dejar pasar la oportunidad de darle un espacio al querido can, máxime porque en casa vive con Ozu, su propio perro, del que, curiosamente, tomó mucha inspiración para escribir el personaje que se verá en la película.

Así lo explicó el propio director durante una conferencia de prensa realizada en Brasil, previo al estreno del filme: “No fue tanto una cuestión de cómo traer estos personajes a la vida, sino más bien que mi perro me estaba aterrorizando y me estaba haciendo la vida miserable, y sentí un momento de gratitud cuando pensé: ‘Gracias a Dios que no tiene superpoderes’”, comentó entre risas el cineasta.

Gunn definió a Krypto como “ese elemento loco, caótico, el que no sabíamos de dónde venía ni hacia dónde iba”. Y agregó: “Krypto lo desordena todo y hace que las cosas sean un poco más frescas y, definitivamente, más divertidas de escribir y creo que más divertidas de ver. Krypto me llegó como si fuera simplemente mi perro, solo que con la capacidad de volar y con superpoderes”.

Krypto en la vida de Superman y DC

La primera aparición de Krypto en una historia de Superman fue, por supuesto, en las historietas. Precisamente, fue en Adventure Comics #210 (1955) cuando el can fue incluido con la idea de que fuera una sola vez, pero su personaje fue tan bien aceptado por los lectores que, poco a poco, se fue ganando un lugar de privilegio en los cómics.

De acuerdo con una nota de The Hollywood Reporter, la historia de Krypto ha sido confusa entre varias generaciones de escritores de cómics, pero, en resumen, fue algo así como “el conejillo de indias” para probar los cohetes en los que Superman luego llegaría a la Tierra.

The Hollywood Reporter recopiló que cuando Jor-El, el padre de Kal-El (Superman), buscaba un lugar seguro para enviar a su hijo antes de que Krypton explotara, mandó al perro en una de las naves para probar si funcionaban bien.

Sin embargo, algo salió terriblemente mal y el cohete se desvió. Krypto vagó por el espacio durante varios años antes de llegar a la Tierra. Cuando lo logró, Kal-El ya era un adolescente y lo recibió con los brazos abiertos como Clark Kent y lo acogió como la mascota de su familia humana.

Según el sitio oficial de DC en Internet, Krypto lleva una capa roja cuando combate el crimen; además, usa un collar dorado con una placa de color rojo con la letra “S” en ella.

Aunque su raza no está del todo clara, según The Hollywood Reporter, en algunas versiones a lo largo de los años parece un Labrador Retriever, en otras un Pitbull y, para la versión de James Gunn en el cine, parece tener rasgos de Terrier. Lo que sí es constante es que su pelaje siempre es blanco como la nieve.

Para celebrar el debut de Krypto en el cine, repasamos algunas de las versiones que hemos conocido de él en la televisión y los cómics:

En 'Adventure Comics #210' conocimos la historia de Krypto, el superperro de Superman. (www.dc.com)

Costa Rica también tiene su propia versión de Krypto. Esta ilustración fue realizada por el tico Dan Mora para DC y es una inspiración del perro de la nueva película de 'Superman'. (Cortesía Dan Mora)

Krypto tuvo su propia serie de televisión: 'Krypto the Superdog' y fue producida por Warner Bros. (Captura de video)

Esta versión de Krypto figura en la sección de personajes de la página oficial de DC. (www.dc.com)

Así se vio Krypto en la película animada de DC 'League of Super-Pets', del 2022. (www.dc.com)

El Krypto de la serie 'Smallville' fue muy diferente al que se manejó conceptualmente en los cómics. (Captura de video)

En la serie 'Titans' de Max, Krypto fue interpretado por un perro rescatado de un refugio de animales. (www.dc.com)