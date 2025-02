James Gunn, director DC Films, quedó atónito con una ilustración hecha por un costarricense

James Gunn no solo dirige el destino cinematográfico de DC, también se ha convertido en protagonista de su propio cómic. El cineasta, que está al frente del nuevo universo de Superman en la pantalla grande, apareció en la portada variante del cómic Superman Unlimited #1, ilustrado por el artista costarricense Dan Mora.

La imagen, que muestra a Gunn junto al Hombre de Acero, no pasó desapercibida para el cineasta. Con una laptop en mano, una camiseta con el logo de DC Studios y una expresión tan segura como la del kryptoniano, el director de Superman: Legacy reaccionó con sorpresa ante su versión ilustrada.

“Quedé atónito al ver esta ‘portada cameo’ del nuevo Superman Unlimited #1. Dan Mora capturó hábilmente mis stickers de la laptop y mi mirada penetrante de modelo. Puedes conseguir esta edición especial en tu tienda de cómics local el 21 de mayo”, escribió Gunn en su cuenta de X.

A sus 38 años, Dan Mora ha colaborado con DC Comics desde el 2016 y obtuvo un contrato de exclusividad en el 2020 por su ardua disciplina. Algunos de los títulos más famosos en los que ha participado, y que la han otorgado notoriedad, son Saban’s Go Go Power Rangers, Once and Future y The Batman.

El año pasado recibió tres nominaciones a los premios Eisner por parte de Boom! Studios. Además, ya había ganado uno de estos galardones en 2016.

“A veces tenemos objetivos, pero no necesariamente lo que hacemos todos los días nos lleva eso. Tal vez las cosas que hacemos a diario son totalmente distintas a lo que queremos, entonces hay que enfocar todos nuestras energías para que poquito a poco vayamos a donde queramos (...)”, aseguró en entrevista con La Nación, en mayo de 2024.

“Me siento muy alegre porque este trabajo es muy pesado y yo de verdad le pongo. Es bonito ver que se reconozca”, agregó en aquella oportunidad.