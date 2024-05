Dan Mora, ilustrador tico que trabaja en DC Comics, es candidato a tres premios Eisner

El artista costarricense Daniel Mora Chaves –mejor conocido como Dan Mora– recibió tres nominaciones en los premios Eisner 2024. Su destacada labor en DC Comics y Boom! Studios le valieron un puesto en la lucha por estos prestigiosos galardones, los cuales reconocen lo más destacado de las novelas gráficas y de las historietas en el mundo.

Para la edición de este año, cuya ceremonia se llevará a cabo en julio en el Cómic-Con de San Diego, Estados Unidos, Mora competirá en las categorías de “Mejor dibujante” y “Mejor portadista”, así como en “Mejor serie regular” por su trabajo en los cómics de Shazam!.

El alajuelense Dan Mora trabaja para DC Comics y Boom! Studios. Es ilustrador de cómics desde hace 11 años.

Previo a estas nominaciones, Mora obtuvo su primer premio Eisner en 2016 como “Mejor promesa”. En una entrevista con La Nación, reconoció que se siente orgulloso de aquel mérito, aunque estaba dirigido para principiantes; ahora, en cambio, se enfrentará contra los mejores de la industria en las categorías de mayor peso.

En la lucha por “Mejor serie regular”, por ejemplo, el ilustrador se enfrentará con artistas de renombre como Kelly Thompson y Leonardo Basto Romero (Birds of Prey), Tom Taylor y Bruno Redondo (Nightwing), Daniel Warren Johnson (Transformers) y Tom King y Daniel Sampere (Wonder Woman).

Tras haber sido coronado como mejor promesa, el costarricense volvió a ser nominado en 2017 a un premio Eisner por su desempeño en el proyecto Klaus. Sin embargo, Fiona Staples, ilustradora de Saga, se llevó el galardón como “Mejor dibujante” en ese entonces.

Además de estos reconocimientos, Mora fue galardonado con el premio Russ Manning Promising Newcomer Award en el 2016 por su trabajo en Klaus y en la historieta Hexed, ambas publicadas por la editorial Boom! Studios. Este galardón lleva el nombre de un importante ilustrador estadounidense que dibujó historietas de Tarzán y Star Wars para varios periódicos.

El trabajo de Dan Mora en DC Cómics

A sus 38 años, Dan Mora ha colaborado con DC Comics desde el 2016 y obtuvo un contrato de exclusividad en el 2020 por su ardua disciplina. Algunos de los títulos más famosos en los que ha participado, y que la han otorgado notoriedad, son Saban’s Go Go Power Rangers, Once and Future y The Batman.

El ilustrador se siente sumamente feliz de que se reconozca su trabajo en el ámbito internacional, pues ha realizado muchos sacrificios y le dedica mucho tiempo a su profesión. Algunos días, incluso, empieza a trabajar a las 8 a. m. y termina a las 10 p. m. O bien, en ocasiones tiene jornadas los fines de semana para cumplir con sus obligaciones.

Este año recibió la noticia de su nominación en los premios Eisner por parte de Boom! Studios, quienes le informaron que había sido seleccionado para competir como “Mejor dibujante”. Días después se enteró de que también estaba compitiendo en otras dos categorías, por lo que sintió una “doble alegría”.

“A veces tenemos objetivos, pero no necesariamente lo que hacemos todos los días nos lleva eso. Tal vez las cosas que hacemos a diario son totalmente distintas a lo que queremos, entonces hay que enfocar todos nuestras energías para que poquito a poco vayamos a donde queramos (...). Me siento muy alegre porque este trabajo es muy pesado y yo de verdad le pongo. Es bonito ver que se reconozca”, aseguró el artista gráfico.

Batman y Superman salvaron a San Carlos de una erupción del Volcán Arenal, según se cuenta en un cómic ilustrado por Dan Mora. Foto: DC

¿Quién es Dan Mora?

El camino de Dan Mora para llegar a trabajar con Boom! Studios y DC Cómics no ha sido fue sencillo, pero estuvo marcado por una constante pasión por el arte. Desde pequeño, sus padres lo motivaron a no dejar de dibujar, lo acompañaban a clases de pintura y le regalaban cómics de sus ídolos, Batman y el Hombre Araña, personajes que hoy tiene la oportunidad de ilustrar en las historietas oficiales.

Por ello, decidió tomar su pasión y convertirla en una profesión. Estudió Artes Plásticas con énfasis en pintura en la Universidad de Costa Rica (UCR), para luego complementar sus estudios con Diseño Gráfico y enfocarse en la ilustración.

El momento clave en su carrera llegó en 2014, cuando decidió renunciar a su trabajo estable en el periódico La Nación para seguir un rumbo distinto. Había recibido una oferta por correo electrónico de uno de los editores de Boom! Studios, quien le ofrecía, básicamente, cumplir su sueño de ilustrar cómics desde Costa Rica.

Desde entonces, Mora se ha desempeñado como ilustrador para esta editorial, de forma remota desde su hogar en Alajuela. Todos sus dibujos los realiza a mano y luego los colorea en la computadora, produciendo así múltiples secuencias que cuentan las aventuras de los superhéroes.