Entrenador de Pumas denuncia que compañero de Keylor Navas recibió amenazas de muerte

Tras perder en la Leagues Cup, el entrenador Efraín Juárez hizo una grave denuncia que involucra a compañero de Keylor Navas en Pumas

Por Esteban Valverde

El equipo Pumas de México cayó la noche de este miércoles 6 de agosto ante el Inter de Miami 3-1 y quedó eliminado de la Leagues Cup. Sin embargo, la gran noticia llegó después en la conferencia de prensa, cuando el entrenador felino Efraín Juárez denunció que uno de los compañeros de Keylor Navas había recibido amenazas de muerte.








