Entrenador de Pumas denuncia que compañero de Keylor Navas recibió amenazas de muerte

El equipo Pumas de México cayó la noche de este miércoles 6 de agosto ante el Inter de Miami 3-1 y quedó eliminado de la Leagues Cup. Sin embargo, la gran noticia llegó después en la conferencia de prensa, cuando el entrenador felino Efraín Juárez denunció que uno de los compañeros de Keylor Navas había recibido amenazas de muerte.

Álvaro Angulo (77), en un partido de Pumas por la Leagues Cup. El jugador colombiano recibió amenazas de muerte. (Facebook de Pumas/Facebook de Pumas)

En la comparecencia ante los medios, Juárez atendió la pregunta de un comunicador. Como detectó su acento, le consultó “¿Tú eres argentino?“. Luego hizo otra pregunta: ”¿De qué parte?“. Y remató con una todavía más extraña, que no se acostumbra: ”¿A quién le vas? (el periodista contestó que a River)“.

Tras el inusual interrogatorio, Juárez se destapó: “Hablar de los argentinos es complicado porque hoy en la mañana un jugador mío que estaba en tu país, en Independiente, Álvaro (Angulo), recibe amenazas de muerte. A su correo y a su teléfono”.

El técnico prosiguió: “Hay que estar bastante atento a esas circunstancias. Obviamente todo hace indicar que viene de allá (Argentina); estamos en una investigación interna del club. El chico hace su esfuerzo hoy como un gran profesional, pero las cosas también hay que decirlas, porque tampoco es fácil de digerir, imagínate que amanezcas con amenazas de muerte en tu teléfono”.

Álvaro Angulo es un defensa colombiano de 28 años que apenas se está incorporando a Pumas (fue anunciado a mediados de julio), tras militar en el primer semestre en el Independiente de Avellaneda de Argentina.

Fue titular en el partido que perdieron ante el Inter Miami, el cual se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

En ese compromiso, Keylor no jugó por suspensión (recibió tarjeta roja en un anterior juego) y Messi tampoco debido a lesión.