Ninel Conde revela que sufrió violencia doméstica: “No tiene sentido ponerle nombre ni apellido”

Ninel Conde, actriz y cantante mexicana, compartió en sus historias de Instagram un mensaje sobre el círculo de violencia en el que se vio sumergida durante varios años. Lo hizo en el marco de la conferencia Rompe el miedo y triunfa, en la que compartió con otras mujeres su experiencia de vida en Los Ángeles, California.

“Si alguien me hubiese dicho a mi sobre este tipo de situaciones o me hubiese compartido su experiencia, tal vez yo no hubiera tardado tantos años en erradicar esa situación”, asegura en uno de los videos publicados en sus redes sociales.

Ninel Conde reveló que fue víctima de violencia de género

Conde destacó que en la actualidad no es necesario ponerle nombre y apellido a la persona que la marcó para el resto de su vida, porque su objetivo no es generar controversia, sino por el contrario es ayudar a más mujeres que vivieron lo mismo que ella.

Para finalizar los videos cortos, la cantante explicó que no había compartido esta información antes porque no se sentía completamente sana de las heridas que la traumática situación le dejó: “a pesar de que han pasado muchos años esas heridas tardan en cerrar y sanar, entonces hoy me siento preparada para poder hablar del tema”.

Además, Ninel asegura que quiere seguir contando su historia y compartiendo en las conferencias que realiza junto a la motivadora y empresaria Adriana Gallardo, para ayudar a empoderar a las mujeres.