Cazzu asegura que la pensión de Nodal para su hija Inti no alcanza para todos sus gastos

Durante una visita a México, Cazzu abordó temas sobre la crianza de su hija Inti.

La cantante argentina Cazzu afirmó que Christian Nodal cumple con el pago de la pensión alimenticia para su hija Inti, pero consideró que el monto no resulta suficiente para cubrir todas las necesidades de la niña.

“Podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, expresó Cazzu al programa Venga la alegría.

LEA MÁS: Cazzu revela lo qué inspiró su tema más personal... y sí, tiene que ver con Christian Nodal

Cazzu descartó iniciar un proceso legal para aumentar el monto por dos motivos. Primero, porque asegura tener los ingresos que le permiten cubrir las necesidades de Inti; y segundo, porque considera que las instituciones suelen favorecer a los hombres en este tipo de casos.

La intérprete comentó que, a diferencia de muchas madres solteras, cuenta con recursos para sostener a su hija y puede decidir qué batallas legales enfrentar. No precisó con qué frecuencia Nodal convive con la menor, pero dejó entrever que no es algo habitual.

Aseguró que mantiene una buena relación con los abuelos paternos de Inti, Cristi Nodal y Jaime González, con quienes se comunica de forma constante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.