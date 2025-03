¿Cazzu se inspira en Ángela Aguilar? Una amiga cercana desmiente los rumores

La Joaqui, buena amiga de la artista argentina Cazzu, publicó en su cuenta de Tiktok un video en el que ambas disfrutan de la nueva canción Con Otra, generando diversas reacciones en miles de usuarios que especulan que este single es una indirecta para Ángela Aguilar.

Cazzu y La Joaqui celebraron el lanzamiento de la canción 'Con otra'

“Mejor aconsejale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere, que ya no es para ella”, comentó una seguidora, a lo que casi de inmediato La Joaqui respondió: “Te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor hablar desde el saber y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando”.

Aseguró que la canción está compuesta desde antes de la separación porque corresponde a la temática de su disco Dolce. “Lamento que ahora parezca algo propio, pero no es el caso, Julieta jamás fue así”, finalizó Joaquinha.

Cazzu publicó esta imagen en su Instagram oficial, celebrando su amistad con La Joaqui a través de los años. (Instagram/Instagram)

Cazzu y La Joaqui han sido muy abiertas con su amistad, incluso han colaborado juntas en temas como La Glock (2022), donde retratan la historia de una amistad que no se aleja demasiado de la realidad de ambas artistas.

La Joaqui jugó un papel muy importante en la separación de la cantante argentina con el mexicano, Christian Nodal, saliendo en entrevistas y apoyando a su amiga públicamente. Sobre esto Cazzu comentó: “Cuando el peor momento de una es el peor momento de los que te aman, ves el amor a la cara”.