Cazzu revela lo qué inspiró su tema más personal... y sí, tiene que ver con Christian Nodal

El tema La cueva , para Cazzu , representa dos aspectos importantes de su vida: lo primero es el regreso a la música tras una fuerte polémica mediática y, segundo, una de las canciones más íntimas de su carrera. A varios meses de su estreno, la artista argentina confirmó a la revista Vogue que el tema está inspirado en el final de su relación con el mexicano Christian Nodal, padre de su hija.

“En ese momento se vivía una situación que necesitaba una cuota de amor. Se hablaba de muchas cosas, pero no se hablaba del amor”, dijo la cantante durante la entrevista.

Cazzu reconoció que exponer esa herida ante el público no resultó fácil. Le preocupaba que la imagen construida como una mujer fuerte se desdibujara. Aun así, eligió mostrarse sin filtros.

“Me encanta ser esta mujer súpercool, pero mostrar los sentimientos más profundos, los dolorosos, es un acto de valentía. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que hice en el primer momento que me separé. No sabía lo que venía después”, agregó.

'La cueva' marcó el regreso de Cazzu tras una ruptura amorosa con el cantante Christian Nodal.

La cueva apareció en medio de la controversia que provocó el matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar. Algunos interpretaron la canción como una provocación. Sin embargo, Cazzu ofreció su propia visión.

“La gente escucha estas canciones y cree que son literales, pero en realidad son pura subjetividad y fantasía. Por eso se llama inspiración. La cueva refleja mi subjetividad: lo que viví , lo que pensaba en ese momento, aunque ya no lo piense igual”, explicó.

En cuanto a la maternidad, la trapera admitió que nunca imaginó vivir esta experiencia. Ahora, su vida y su música —incluido su nuevo disco Latinaje— llevan la huella de esa transformación.

“Las primeras canciones nacieron hace más de tres años. En ese transcurso fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar. También estuve en una relación como nunca la había vivido. Nunca me imaginé tener una familia. No importa cuánto duró, fue un gran momento”, concluyó.