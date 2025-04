Mexicana quedó encantada con el transporte público de Costa Rica: ‘Los asientos funcionaban’

Cuando una joven mexicana llegó a Costa Rica, se enfrentó con varios “choques culturales”. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el sistema de transporte público, así como la forma en que los costarricenses utilizan ciertas expresiones cotidianas.

Acostumbrada a gritar “¡bajada!” en cualquier punto del recorrido para que el autobús se detenga, la visitante quedó sorprendida al ver que, en suelo tico, los buses tienen paradas definidas y los pasajeros suelen solicitarla sin levantar la voz.

“Fue muy gracioso cuando nos subimos (en Costa Rica) y todos callados, todos serios, no había música. Los asientos funcionaban (...). Me llegó a pasar (en México) que te sentabas, frenaban y te ibas con todo y asiento, porque eran de seguimiento, no separados. Estaban despegados”, relató en un video publicado en su cuenta de TikTok Comida Mexicana.

LEA MÁS: Un amor lo llevó a prisión; ahora es viral por hacer videos de madrugada en la zona roja de San José

Otra de las sorpresas que se llevó tuvo que ver con el lenguaje. En particular, le impactó el uso informal de la palabra “pendejo”, que en México tiene una connotación mucho más fuerte.

“Nosotros lo usamos como un ‘tonto’ a nivel superior. No le dices pendejo a cualquier persona”, explicó.

En Costa Rica, en cambio, notó que se emplea con mayor ligereza, incluso para bromear sobre alguien que no come chile.

LEA MÁS: Murió influencer trágicamente, luego de dar a luz al hijo que tanto luchó por tener