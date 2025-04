La historia de TikTok que tiene hasta a los famosos esperando el siguiente capítulo

Una supuesta historia en un chat de amigas paralizó TikTok . Usuarios siguen con expectativa el próximo capítulo de una trama digna de palomitas y refresco.

Todo comenzó hace una semana, cuando Sydney Jo, conocida en la red social como thatgirlsydjo, publicó un video. En él, un grupo de amigas sostenía una conversación en su chat grupal. Al parecer, pronto tendrían una reunión donde hablarían de distintos temas.

En medio del intercambio, una de ellas recordó que el encuentro sería sin novios. Sin embargo, una participante explicó que su pareja, Justin, había tenido un día difícil. No quería dejarlo solo, por lo que preguntó si podía llevarlo a la reunión.

En el video se refleja la incomodidad del grupo. Ninguna sabía cómo rechazar la idea. Una dijo que no podía cambiar la reserva del restaurante. No obstante, la novia de Justin respondió que ya había consultado en el lugar y que no había problema en sumar otro comensal.

Eso generó tensión. Otra amiga comentó que preferían hablar de temas personales sin presencia de novios. Propuso que Justin asistiera otro día. Las demás estuvieron de acuerdo.

Esa historia forma parte del primer capítulo. La trama se extendió a cuatro episodios más. El quinto saldrá pronto.

El cantante estadounidense Charlie Puth comentó los videos. Dijo que seguía la historia con entusiasmo. A partir del capítulo cuatro, incluso prestó su voz para interpretar a Justin. Eso emocionó aún más a los seguidores del drama.

El primer video superó los 27 millones de vistas. La cifra sigue en aumento mientras más usuarios se desesperan por conocer el desenlace de esta historia.

