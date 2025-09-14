Viva

¿Por qué el príncipe Harry buscó a su padre tras 19 meses? Una razón poco sentimental habría motivado el reencuentro

La reunión privada entre Harry y el rey Carlos III se produjo en medio de tensiones familiares y rumores sobre dificultades financieras del duque

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Harry afirmó que su padre no le habla debido al conflicto por su seguridad y dijo que no puede regresar al Reino Unido con Meghan y sus hijos.
Harry se reunió con el rey Carlos III en Londres. Medios británicos afirman que lo hizo por razones económicas más que familiares. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpríncipe Harryrey CarlosCarlos IIIfamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.