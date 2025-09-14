¿Por qué el príncipe Harry buscó a su padre tras 19 meses? Una razón poco sentimental habría motivado el reencuentro

Harry se reunió con el rey Carlos III en Londres. Medios británicos afirman que lo hizo por razones económicas más que familiares.

El príncipe Harry volvió a ver a su padre, el rey Carlos III, tras 19 meses sin contacto cercano. Sin embargo, según una publicación del diario británico The Sun, el motivo detrás del encuentro podría no haber sido únicamente familiar. El periódico indicó que el interés principal habría sido económico.

La reunión tuvo lugar el miércoles 10 de setiembre en Clarence House, una de las residencias oficiales del monarca en Londres. De acuerdo con la prensa inglesa, el encuentro duró aproximadamente una hora y ocurrió de manera privada.

El artículo, firmado por Matt Wilkinson, editor de temas monárquicos, planteó una hipótesis contundente. Según sus fuentes, la visita no se enfocó en sanar viejas heridas, sino que estaría relacionada con la situación financiera del duque de Sussex.

El medio sugirió que el príncipe Harry atraviesa una etapa de ajustes económicos. Afirmó que su conversación con el rey podría haber tenido como trasfondo la necesidad de obtener ayuda o renegociar apoyos financieros.

Una fuente citada en el reportaje comentó que el rey Carlos ha mostrado frustración en otras ocasiones, ya que las charlas con su hijo suelen girar alrededor del dinero. También se recordó que Harry mantiene una familia con dos hijos, una hipoteca y gastos elevados en seguridad, además de cumplir con las expectativas de estilo de vida de su esposa.

El artículo del The Sun se publicó poco después de que Yahoo Entertainment reportara que Harry y Meghan Markle estarían tomando medidas para reducir gastos. Este medio indicó que el matrimonio enfrenta ingresos menores a los esperados. El contrato con su plataforma de audio terminó, el acuerdo con una empresa de streaming se encuentra en pausa, y otras oportunidades financieras no se concretaron.

La prensa internacional estima que Harry heredó alrededor de £10 millones de su madre, la princesa Diana, y cerca de £8 millones de su abuela, la reina Isabel II. Sin embargo, los gastos superarían las previsiones iniciales del matrimonio.

Una persona cercana a la pareja reveló que ambos comprendieron la necesidad de reducir su estilo de vida para mantener la estabilidad a largo plazo.

El encuentro entre Harry y Carlos ocurrió sin conocimiento del príncipe William. La misma fuente aseguró que el heredero al trono se habría opuesto a dicha reunión. La distancia entre los dos hermanos permanece desde el funeral de la reina Isabel II, en diciembre de 2022.

El príncipe Harry y su esposa renunciaron a sus funciones reales en enero de 2020. Desde entonces, viven en Montecito, California, con sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3. A lo largo de estos años, han emitido diversas críticas públicas hacia la familia real británica.

Harry viajó al Reino Unido para cumplir con compromisos profesionales. Después de su visita a Clarence House, se trasladó al lugar de descanso de su abuela, la reina Isabel II.

