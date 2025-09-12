Rey Carlos III habría confesado a Diana que volvería con Camilla tras el nacimiento de Harry, según exmayordomo de la familia real

Paul Burrell afirma en su libro que Carlos le anunció a Diana su regreso con Camilla tras el nacimiento de Harry.

El rey Carlos III habría informado a la princesa Diana que retomaría su relación con Camilla Parker Bowles poco después del nacimiento de su segundo hijo, el príncipe Harry, cuando ambos aún se encontraban en el hospital.

La afirmación se atribuye a Paul Burrell, antiguo mayordomo de la familia real británica y confidente de Lady Di, quien publicó recientemente el libro The Royal Insider. El contenido fue dado a conocer por el diario británico Daily Mirror.

LEA MÁS: Un exempleado de la Familia Real revela que Carlos le gritó y le tiró un libro por negarse a mentirle a Diana

Según lo relatado por Burrell, Diana le habría compartido que el entonces príncipe de Gales visitó el hospital, miró a su hijo recién nacido y comentó sobre su cabello rubio, haciendo una observación sarcástica al respecto.

La princesa le explicó que ese rasgo provenía de los genes Spencer. De inmediato, según el libro, Carlos le habría dicho que ahora ya tenía “su heredero y su reemplazo”, por lo que podría “regresar con Camilla”.

Carlos y Diana se casaron en 1981. Su primogénito, el príncipe William, nació en junio de 1982, mientras que Harry llegó en setiembre de 1984.

Aunque se separaron en 1992, el divorcio se formalizó hasta 1996. La princesa de Gales murió en un accidente en París un año después, en 1997.

El libro también recuerda que el propio príncipe Harry, en sus memorias tituladas Spare (publicadas en 2023), mencionó que su padre lo habría descrito como “el que sobra” desde el primer momento.

Carlos III y Camilla se casaron en 2005. La actual reina consorte fue señalada en múltiples ocasiones como la causa de la ruptura entre Carlos y Diana. La fallecida princesa, en una entrevista posterior a la separación, calificó su matrimonio como un “relación de tres”.

Hasta el momento, la Casa Real británica no ha emitido comentarios sobre las declaraciones que aparecen en el libro de Burrell ni sobre las referencias al monarca.

LEA MÁS: La estricta condición que impuso el rey Carlos III al príncipe Harry para permitirle visitar la tumba de su abuela, Isabel II

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.