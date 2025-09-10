Viva

Exfuncionario de la familia real reveló el violento enojo de Carlos III tras una llamada de Diana

Paul Burrell relató un fuerte altercado con el actual monarca británico durante su tiempo al servicio de la princesa Diana

Por O Globo / Brasil / GDA
Burrell dijo que Carlos III le lanzó un libro por negarse a mentirle a Diana. Aseguró que el monarca se mostró fuera de control. (LN/Archivo)







notas iaJGGfamilia real británicaprincesa DianaDiana Spencerrey CarlosCarlos III
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

