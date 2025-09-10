Exfuncionario de la familia real reveló el violento enojo de Carlos III tras una llamada de Diana

Burrell dijo que Carlos III le lanzó un libro por negarse a mentirle a Diana. Aseguró que el monarca se mostró fuera de control.

Un exmayordomo de la familia real británica relató un tenso episodio con el actual rey Carlos III, quien en ese momento era príncipe de Gales. Según su testimonio, Carlos le gritó y le lanzó un libro después de que se negara a mentirle a la princesa Diana.

El relato fue publicado por Paul Burrell en su columna debut para el diario británico Daily Mail. Burrell fue asistente personal de Diana durante sus últimos años de vida y se convirtió en una de las personas más cercanas a la madre de los príncipes William y Harry.

Burrell señaló que la princesa estuvo enamorada de Carlos. Recordó que en una ocasión ella le confesó que su esposo le había dicho: “Nunca te amé. Solo me casé contigo para tener hijos”.

Sobre el incidente con Carlos, el exmayordomo dijo que fue convocado a una reunión en la biblioteca. Al llegar, el príncipe le habló con tono severo y sin su habitual saludo.

Le preguntó si había hablado con Diana la noche anterior. Burrell respondió que sí, que ella había llamado a las 10 p. m. y deseaba hablar con él, pero no pudo localizarlo.

Carlos cuestionó por qué Burrell había dicho que él estaba fuera. El mayordomo insistió en que eso era lo que ocurrió. Ante esto, el tono del príncipe cambió y su enojo aumentó.

Burrell le preguntó si le estaba pidiendo mentir. El entonces príncipe respondió de forma afirmativa, con gritos y groserías. Golpeó el escritorio con los puños y le gritó: “¡Un día seré rey de este país y hará lo que le ordene!”.

Después tomó un libro y lo lanzó hacia él. Luego lo expulsó de la sala.

Burrell comparó la reacción de Carlos con la de la reina Isabel II. Afirmó que nunca tuvo un incidente similar con ella, ya que no era necesitada ni insegura como su hijo.

Los voceros de la familia real británica no respondieron públicamente al testimonio de Paul Burrell.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.