Príncipe Harry y rey Carlos III se verán tras casi dos años sin contacto; William rechaza reconciliación

Harry visitará el Reino Unido en setiembre, se reunirá con su padre, pero no habrá acercamiento con el príncipe William.

El rey Carlos III y el príncipe Harry volverán a verse en Londres luego de 19 meses sin encuentros personales. El viaje del duque de Sussex a territorio británico ya tiene fecha. Se espera que la reunión ocurra a inicios de setiembre en el Palacio de Buckingham, según informó el diario británico Daily Mirror.

Durante esa visita oficial, no se contempla un encuentro con el príncipe William. El medio británico indicó que el heredero al trono rechaza cualquier intento de reconciliación con su hermano menor. Una fuente cercana a la realeza aseguró que esa posibilidad fue descartada de forma inmediata.

Harry viajará a Londres para participar en los WellChild Awards 2025, ceremonia programada para el 8 de setiembre. El evento premia a menores con condiciones de salud complejas. El hijo menor del monarca actúa como patrono de esa organización.

Además de esa actividad, el duque planea asistir a los actos de conmemoración del tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II (1926-2022). La última vez que se vio públicamente a Harry y William juntos fue en el funeral de la monarca.

Las fuentes citadas señalaron que existe disposición por parte de Carlos III y de Harry para llevar a cabo el encuentro, aunque los conflictos familiares persisten. Se trató como un primer paso para un posible acercamiento entre padre e hijo.

También informaron que se estableció una línea directa de comunicación entre el equipo de Harry y el Palacio, con el objetivo de facilitar el reencuentro durante la estadía del duque en Londres.

En el caso de William, sin embargo, la misma fuente fue tajante: no existe intención alguna de restablecer la relación fraternal.

Harry y Meghan Markle abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real británica en enero de 2020. Actualmente residen en Montecito, California, junto a sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3 años.

Durante los últimos años, la pareja lanzó críticas públicas contra la realeza. En el libro de memorias O que sobra, publicado en enero de 2023, Harry relató que William lo empujó al suelo tras una discusión relacionada con Meghan Markle. También afirmó que su hermano la calificó de “grosera” durante ese altercado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.