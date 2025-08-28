Príncipe William y Kate Middleton rompen una tradición real: ¿Se alejan del Palacio de Buckingham?

Un exmayordomo explicó por qué William eligió alejarse del Palacio. La familia vivirá en Forest Lodge desde finales de 2025.

Un exfuncionario de la Familia Real Británica reveló una razón estratégica detrás de la decisión del príncipe William de abandonar una antigua costumbre monárquica. El heredero optó por trasladarse con su esposa Kate Middleton y sus tres hijos a una residencia ubicada fuera del Palacio de Buckingham.

Grant Harrold, quien trabajó como mayordomo del rey Carlos III entre 2004 y 2011, explicó que el traslado responde a una preferencia por viviendas más discretas.

Harrold mencionó que el Palacio de Buckingham funciona como oficina y no como un espacio acogedor para vivir. William, según indicó, creció lejos de grandes palacios y mostró siempre inclinación por casas más pequeñas.

El nuevo hogar, Forest Lodge, se encuentra dentro de los terrenos del Palacio de Windsor, en Berkshire. El inmueble cuenta con ocho habitaciones, seis baños, un salón de fiestas y una cancha de tenis.

La mudanza, divulgada recientemente por medios británicos, forma parte de lo que calificaron como un “recomienzo” para la familia. La prensa del Reino Unido afirmó que William y Kate permanecerán allí incluso después de la coronación del príncipe.

Los reportes señalan que el traslado se concretará en el segundo semestre de 2025, una vez finalicen las remodelaciones en curso. Mientras tanto, la residencia oficial de la familia en Londres seguirá siendo el Palacio de Kensington.

Según Harrold, Windsor podría convertirse en el nuevo eje de la monarquía. Dijo que Forest Lodge, al estar en ese entorno, se perfila como la futura residencia definitiva de William y Kate, y que ese lugar podría representar la imagen central de la realeza británica.

Las autoridades de la Familia Real han evitado hablar públicamente sobre la reubicación.

