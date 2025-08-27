Meghan Markle compartió un curioso video de su hija Lilibet después de encontrar conmovedor regalo del príncipe Harry

El príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle cuidan con rigor la exposición pública de sus hijos. Sin embargo, un video publicado en las redes sociales de Markle generó sorpresa al mostrar a su hija menor, Lilibet Diana, de 3 años.

La grabación apareció en la sección Stories de Instagram de la exactriz de la serie Suits. En ella, Markle mostró un regalo que le entregó Harry: un cuadro con una fotografía en blanco y negro de ella junto a su perro Guy, que murió en enero pasado.

Las imágenes muestran a Markle en la cocina de su casa en Montecito, California, con el cuadro envuelto con un lazo. En medio de la escena apareció Lilibet, quien se acercó al retrato, lo besó y luego salió de cámara.

En el post, Markle añadió la frase “sorpresa matinal de mi marido” junto a un emoji con gesto emocionado.

El matrimonio, que contrajo nupcias en 2018, también tiene un hijo mayor, Archie Harrison, de 6 años. Mientras Lilibet nació en Estados Unidos, Archie nació en el Reino Unido en 2019, un año antes de que sus padres dejaran sus funciones en la Familia Real Británica.

Actualmente, la pareja reside en Montecito con sus hijos y centra sus proyectos en la producción de documentales, pódcast y programas de televisión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.