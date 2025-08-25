William y Kate Middleton no permitirán sirvientes en su casa nueva por una estricta regla de crianza

William y Kate Middleton tomarán una decisión poco habitual entre los miembros de la familia real británica. Aunque se trasladarán este año a Forest Lodge, una residencia de ocho habitaciones, no permitirán que empleados vivan con ellos.

El motivo detrás de esta medida responde a un principio que han seguido desde el nacimiento de sus hijos: ofrecerles una infancia lo más “normal” posible, a pesar de su rol en la monarquía.

El Palacio de Kensington confirmó que el cambio de vivienda ocurrirá al finalizar el año. Aunque el nuevo hogar es más grande que Adelaide Cottage, donde residen desde 2022, los príncipes de Gales no cambiarán su política de privacidad.

La intención es clara: proteger la intimidad y la rutina de sus tres hijos, el príncipe George (11 años), la princesa Charlotte (10 años) y el príncipe Louis (7 años). Según una fuente consultada por medios británicos, la pareja rechazó contratar un asistente personal y tampoco tienen un mayordomo.

En la casa solo hay un soldado de caballería y un asistente multifuncional, quienes se encargan de tareas puntuales como maletas y uniformes. La vida diaria transcurre sin personal interno.

Personas cercanas aseguraron que el ambiente familiar es sorprendentemente sencillo. Los menores colaboran con tareas como poner la mesa, lavar los platos y ordenar sus espacios. No hay privilegios especiales dentro del hogar.

El príncipe William manifestó que intentan mantener la normalidad dentro de la familia. Dijo que ama a sus hijos como cualquier padre y espera que ellos lo vean con la misma naturalidad.

El enfoque educativo de la familia responde al modelo Middleton, replicado por Kate a partir de su propia experiencia con sus hermanos. No llevan una vida lujosa, pero sí cómoda, explicó el especialista en temas reales Duncan Larcombe.

Por su parte, la experta Katie Nicholl indicó que esta decisión fomenta el sentido de responsabilidad en los niños. Ellos deben realizar tareas para poder recibir mesada, y el objetivo principal es mantener un estilo de vida “feliz y común”.

Aunque no viven con empleados, la familia cuenta con una pequeña comitiva de apoyo. Entre ellos están la niñera Teresa Turrion Borrallo, un jardinero y una trabajadora doméstica.

