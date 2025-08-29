Así protegieron William y Kate Middleton a su hijo George del peso de la corona

William y Kate evitaron que George supiera su destino como rey para proteger su infancia, revelaron biógrafos reales

El príncipe George, hijo mayor de los príncipes William y Kate Middleton, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, después de su padre. A pesar de esa responsabilidad, sus padres evitaron hablar del tema durante gran parte de su infancia.

El historiador y biógrafo Robert Lacey afirmó en entrevista con la revista People que William y Kate decidieron aplazar la conversación sobre el futuro real de su hijo para protegerlo del peso que implica saber que, algún día, podría convertirse en rey.

Lacey aseguró que George vivió una infancia “normal”, alejada de presiones. Esa estrategia también reflejaría cómo el propio William sufrió la carga de la monarquía desde joven.

El uso de las palabras también fue clave. Según el biógrafo, William habría preferido emplear términos como “destino” en lugar de “deber”, para evitar que su hijo sintiera que estaba atrapado en una obligación.

El heredero del Rey Carlos III ha mostrado una actitud protectora con sus tres hijos. Además de George, William y Kate tienen a la princesa Charlotte, de 10 años, y al príncipe Louis, de 7. Los tres han crecido fuera del escrutinio público y sin exposiciones innecesarias ante las cámaras.

George, Charlotte y Louis, los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton.

El periodista y biógrafo real Robert Hardman añadió que William siempre asumió con seriedad su preparación como futuro rey. No obstante, consideró que su papel como padre ha sido igual de importante para él. Hardman aseguró que el objetivo principal del príncipe es que sus hijos no tengan miedo del futuro que les espera.

Actualmente, George estudia en la Lambrook School, cerca del Palacio de Windsor, donde también asisten sus hermanos. Este centro educativo será parte de su vida hasta el ciclo lectivo que abarca el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026, cuando concluirá sus estudios en esa institución.

Aún no existe una comunicación oficial por parte de la monarquía británica sobre los siguientes pasos en la educación de George.

La comentarista política Jennie Bond afirmó que el joven podría sentirse nervioso ante el cambio, aunque se espera que algunos de sus compañeros de clase también pasen a la nueva etapa educativa, lo que facilitaría la transición.

Medios internacionales reportaron que William y Kate habrían tenido diferencias de opinión respecto a la elección del próximo centro educativo del príncipe.

