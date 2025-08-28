Viva

Meghan Markle pone fin al misterio que rodea su nombre ‘oficial’ tras casarse con el príncipe Harry

La duquesa reveló cuál es su nombre legal tras más de siete años de misterio

Por O Globo / Brasil / GDA
Meghan Markle dijo que su nombre legal es “Meghan, duquesa de Sussex”, pero que su familia usa el apellido Sussex. (Photo by Matt Dunham / POOL / AFP) (MATT DUNHAM/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

