El plan secreto de William y Kate Middleton para salvar la monarquía que involucra a sus hijos

El Príncipe William y su esposa, Kate Middleton, ya iniciaron una estrategia crucial para asegurar el futuro de la monarquía británica.

Ambos reconocieron la urgencia de reconectar con las nuevas generaciones y revertir la pérdida de relevancia de la corona entre los británicos jóvenes.

Un especialista en temas de realeza británica explicó que la familia real enfrenta un momento de redefinición. La popularidad que gozaba la fallecida Reina Elizabeth II no se ha trasladado completamente al Rey Carlos III. Tras su ascenso en 2022, surgieron dudas sobre la continuidad de la monarquía, especialmente entre la juventud.

Datos de un estudio de abril del 2025 realizado por la firma Ipsos reveló que apenas un 19% de los ciudadanos entre 18 y 34 años percibían que la monarquía se estaba modernizando. Frente a esta situación, William y Kate entendieron la necesidad de actuar incluso antes de llegar al trono.

Según el analista Rafe Heydel-Mankoo, el Príncipe y la Princesa de Gales asumieron desde ya la misión de forjar un vínculo con la juventud británica. Señaló que la supervivencia de la institución depende de mantenerse relevante y visible. Por esta razón, ambos intensificaron su participación en redes sociales y eventos públicos, con el propósito de acercarse a un público más joven, declaró a GBN News.

Heydel-Mankoo consideró que los miembros de mayor edad también comprendieron la urgencia de conectar con las nuevas generaciones. Además, opinó que los hijos de William (George, Charlotte y Louis) podrían convertirse en la clave para esa nueva conexión a medida que crezcan.

Indicó que la familia real necesita ser percibida como un soporte de las instituciones civiles y los valores sociales, tal como lo impulsó la Reina Elizabeth II. También advirtió que la transición tomará tiempo, ya que los hijos de los Gales todavía no están listos para asumir funciones públicas de mayor visibilidad.

Planteó incluso la posibilidad de que otros miembros jóvenes de la familia extendida ocupen un rol más activo, como los nietos del Duque de Edimburgo o Zara Tindall y su esposo. Aunque estos últimos no formen parte oficial de la realeza, destacó que son populares y podrían aportar una imagen más cercana y moderna.

Por su parte, el experto Richard Fitzwilliams analizó que existe una brecha generacional histórica entre la monarquía y la juventud. Opinó que los esfuerzos por conservar estructuras tradicionales resultan poco atractivos para una generación más crítica de los sistemas establecidos.

Fitzwilliams también afirmó que el distanciamiento entre el Príncipe Harry, Meghan Markle y el resto de la familia real deterioró aún más la imagen institucional. A su juicio, recuperar la conexión con los jóvenes será una labor extensa y delicada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.