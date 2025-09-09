Príncipe William hace curioso comentario sobre el comportamiento de su hijo, el príncipe Louis

El príncipe William habló de las diferencias entre sus hijos en un evento reciente y dejó ver la personalidad inquieta de Louis.

El príncipe William, de 43 años, se refirió públicamente al comportamiento de su hijo menor, el príncipe Louis, de 7 años, durante una actividad oficial reciente.

Según el sitio británico Daily Mail, el heredero al trono del Reino Unido respondió a una consulta sobre la personalidad de Louis, el tercero de sus hijos con Kate Middleton, quien también tiene 43 años.

LEA MÁS: Príncipe William y Kate Middleton rompen una tradición real: ¿Se alejan del Palacio de Buckingham?

Ante la pregunta de si Louis era “difícil de manejar”, William indicó que el niño tiene mucha personalidad, aunque aseguró que es “muy bueno”. Comentó además que suele molestar a sus hermanos, George, de 12 años, y Charlotte, de 10.

Sobre George, el primogénito, William explicó que su actitud cambia cuando está en casa. Aseguró que el niño sabe comportarse y que muestra una actitud distinta al estar en el entorno familiar.

La aparición pública más reciente de los tres hijos del príncipe y la princesa de Gales ocurrió en junio durante el evento Trooping the Colour, una celebración oficial británica.

En esa ocasión, Louis fue el último en saludar desde el balcón del Palacio de Buckingham, momento que generó múltiples comentarios en redes sociales.

Durante el verano, la familia real británica se alejó de los reflectores para tomar vacaciones. Según reportó el medio People, cuando William fue consultado sobre el regreso de los niños a clases, respondió de forma escueta que ya estaban de vuelta, y mostró alivio por ello.

LEA MÁS: William y Kate Middleton asumieron una tarea crucial para la supervivencia de la Familia Real que involucra a sus hijos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.