William y Kate Middleton eligen su casa definitiva, pero tendrán que pagar un alquiler exorbitante

La familia de William y Kate vivirá en Forest Lodge, una mansión con alquiler mensual de £30.000. Su mudanza marca un cambio importante.

El príncipe William y su esposa Kate Middleton decidieron dejar atrás su residencia temporal para mudarse con sus hijos a una mansión que marcará el inicio de una nueva etapa familiar. Sin embargo, el alquiler mensual que deberán pagar a la Corona Británica ha llamado la atención por su alto costo.

La familia real de Gales, compuesta por William, Kate y sus tres hijos –el príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7– dejará Adelaide Cottage, su actual vivienda de cuatro habitaciones, para trasladarse a Forest Lodge, una propiedad con ocho dormitorios ubicada en el Windsor Great Park.

Forest Lodge se encuentra a unos 6,5 kilómetros de su vivienda actual. La propiedad pertenece a la Crown Estate, la entidad que administra los bienes de la Corona Británica desde 1829.

Aunque esta casa no será de su propiedad, la pareja deberá pagar un alquiler mensual que ronda las £30.000.

Según el experto en bienes raíces Russell Quirk, en el año 2001, el alquiler de Forest Lodge era de £15.000. Pero la alta demanda en la zona y el aumento de impuestos a las propiedades en Reino Unido han impulsado a muchas personas a alquilar en vez de comprar, lo que provocó un incremento considerable en los precios. Quirk estimó que la tarifa mensual actual podría duplicar la de hace dos décadas.

La decisión de William de no instalarse en el Palacio de Buckingham al convertirse en rey refleja su deseo de una vida familiar más privada y alejada de los protocolos tradicionales.

Forest Lodge, una casa de estilo georgiano ubicada en una zona aislada, fue señalada por especialistas en la realeza como ideal para una familia con niños pequeños.

La editora de la revista Majesty, Ingrid Seward, aseguró que Adelaide Cottage siempre fue una solución provisional, dado su tamaño reducido. Añadió que William nunca quiso residir en un palacio, pues prefiere un entorno familiar más íntimo.

Aunque algunos vecinos expresaron preocupación por la posible falta de privacidad en el nuevo vecindario, la mayoría celebró la llegada de la familia de Gales. Una residente local, de 87 años, manifestó su esperanza de que se les permita llevar una vida tranquila.

Añadió que William y Kate representan un estilo diferente de monarquía, más cercano a las familias comunes y centrado en la crianza de sus hijos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.