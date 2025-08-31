Viva

William y Kate Middleton eligen su casa definitiva, pero tendrán que pagar un alquiler exorbitante

El alto costo de su nueva vivienda sorprendió incluso a los expertos, pero Forest Lodge promete privacidad y comodidad a los príncipes de Gales

Por O Globo / Brasil / GDA
La familia de William y Kate vivirá en Forest Lodge, una mansión con alquiler mensual de £30.000. Su mudanza marca un cambio importante.
La familia de William y Kate vivirá en Forest Lodge, una mansión con alquiler mensual de £30.000. Su mudanza marca un cambio importante. (O Globo/OG)







