Viva

Kate Middleton sorprendió con un nuevo look en su regreso a la agenda real

La princesa de Gales retomó su agenda oficial con nuevo estilo y visitó jardines ecológicos en Londres con William

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kate Middleton sorprendió con cabello más claro en su regreso oficial. Visitó un museo en Londres tras el verano en Grecia.
Kate Middleton sorprendió con cabello más claro en su regreso oficial. Visitó un museo en Londres tras el verano en Grecia. (Screenshot/Archivo/Screenshot/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKate MiddletonFamlia real británicaPrincesa de Gales
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.