Kate Middleton sorprendió con un nuevo look en su regreso a la agenda real

Kate Middleton sorprendió con cabello más claro en su regreso oficial. Visitó un museo en Londres tras el verano en Grecia.

Kate Middleton regresó a los compromisos oficiales con un nuevo estilo que no pasó desapercibido. La princesa de Gales apareció este jueves 4 de setiembre con el cabello visiblemente más claro, tras disfrutar del verano en las costas griegas.

La visita al Museo de Historia Natural en Londres marcó su retorno a las actividades reales, acompañada por el príncipe William.

Ambos, de 43 años, recorrieron los jardines del museo, los cuales forman parte de una iniciativa ambiental para acercar a la población urbana con la naturaleza. Se trató de la primera aparición pública de la pareja después del receso de verano de la familia real británica.

Un nuevo estilo tras el verano

La princesa mostró un cabello rubio más claro, que habría sido influenciado por la exposición al sol mediterráneo. La estilista Sarah Gadsdon explicó al diario Daily Mail que el cambio se logró gracias a un efecto natural del verano y técnicas de bajo mantenimiento que conservaron la salud del cabello.

Kate Middleton lució un atuendo sobrio compuesto por un blazer de tweed, camisa blanca, pantalones negros y zapatillas marrones. Su estilo se completó con ondas suaves, maquillaje discreto y un collar que llevaba las iniciales de sus hijos George, Charlotte y Louis.

Durante la visita, la princesa compartió con niños y jóvenes involucrados en programas educativos de conservación. En medio de una ligera lluvia, fue vista ayudando a una menor a resguardarse con un paraguas, mientras sonreía al público presente.

When kid is curious, you can even get high five from Kate Middleton :) Be curious #RoyalFamily #Kate pic.twitter.com/gfeHYCohGl — Paulius Z (@pzal89) September 4, 2025

Los jardines forman parte del Movimiento por la Naturaleza Urbana, un proyecto del museo que busca inspirar acciones de protección ambiental. También se incluye el programa National Education Nature Park, que colabora con el Departamento de Educación del Reino Unido y la RHS. Hasta la fecha, ha involucrado a más de 7.500 escuelas.

El verano entre islas griegas

Según medios británicos, la familia real pasó parte de su descanso a bordo del superyate Almax, valorado en $40 millones, recorriendo las islas. El viaje transcurrió con discreción y permitió momentos de recreo para los tres hijos de la pareja.

Antes de las vacaciones, Kate participó en actividades públicas como el torneo de Wimbledon y una visita al jardín RHS Wellbeing Garden en el hospital de Colchester. También compartió tiempo con el rey Carlos y la reina Camilla en la residencia de Balmoral.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.