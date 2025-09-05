Viva

Las tres condiciones que el príncipe Harry impuso para ver al rey Carlos III y una pone en duda el reencuentro

El príncipe Harry aceptó reunirse con el rey Carlos III luego de casi dos años, pero solo si se cumplen tres condiciones, una de ellas genera alta tensión

Por O Globo / Brasil / GDA
Harry afirmó que su padre no le habla debido al conflicto por su seguridad y dijo que no puede regresar al Reino Unido con Meghan y sus hijos.
Harry puso tres condiciones para ver al rey Carlos III. Una exige reverencias a Meghan y complica la esperada reunión en Reino Unido. (Archivo LN/Archivo LN)







