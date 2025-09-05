Las tres condiciones que el príncipe Harry impuso para ver al rey Carlos III y una pone en duda el reencuentro

Harry puso tres condiciones para ver al rey Carlos III. Una exige reverencias a Meghan y complica la esperada reunión en Reino Unido.

A pesar de que el príncipe Harry y el rey Carlos III agendaron un esperado reencuentro tras casi dos años sin verse (el último encuentro ocurrió en febrero de 2024), el hijo menor de la monarca realizó algunas exigencias que podrían poner en duda el encuentro.

Según información del sitio RadarOnline, una de ellas involucra a Meghan Markle y causa incomodidad en el Palacio de Buckingham.

Fuentes cercanas a la monarquía británica indicaron que las condiciones fueron calificadas como sorprendentes, especialmente la tercera. Aunque el monarca sigue en tratamiento por cáncer desde principios de 2024, las exigencias del hijo menor generaron dudas sobre la posibilidad del encuentro.

La primera condición del príncipe Harry consiste en garantizar seguridad completa, tanto para él como para Meghan Markle y sus hijos durante su estancia en el Reino Unido.

Según los informantes, Harry exige medidas claras y no promesas vagas, pues desea evitar experiencias anteriores en las que se sintió expuesto.

Esa demanda surge tras los altos niveles de tensión mediática en visitas pasadas, lo que alimentó el temor de que situaciones similares vuelvan a ocurrir. El duque quiere asegurarse de que cualquier visita futura se lleve a cabo en condiciones seguras.

La segunda exigencia de Harry se refiere a la cobertura mediática. Solicitó que el Palacio de Buckingham controle y regule todas las interacciones con la prensa, para impedir la presencia de paparazzis invasivos.Según las fuentes citadas, el objetivo del príncipe es tener un manejo claro de la narrativa durante su estancia.

Esta petición también busca evitar la presión mediática que ha afectado tanto a Harry como a Meghan desde su salida de las funciones reales.

Príncipe Harry y Meghan Markle

La tercera demanda es la más controversial. El príncipe Harry solicitó que Meghan Markle reciba el tratamiento de “Su Alteza Real”, a pesar de haber renunciado a sus deberes reales.

Además, exigió que los miembros de la familia real le hagan reverencias y saludos formales. Esta petición generó un fuerte debate interno, especialmente con el príncipe William, quien según fuentes cercanas, rechazó categóricamente la solicitud.

La solicitud ha dejado al rey Carlos III en una posición compleja, ya que desea reconciliarse con su hijo, pero estas condiciones reavivan viejas tensiones dentro de la familia.

A medida que se acerca la fecha del encuentro, se intensifican las dudas sobre si estas condiciones pueden cumplirse.

