La estricta condición que impuso el rey Carlos III al príncipe Harry para permitirle visitar la tumba de su abuela, Isabel II

Harry pudo visitar la tumba de Isabel II tras cumplir exigencias del rey. William expresó su oposición a que su hermano accediera.

El príncipe Harry recibió autorización del rey Carlos III para visitar la tumba de la reina Isabel II bajo condiciones estrictas. El encuentro privado con su padre ocurrió el pasado 10 de setiembre, día en que también realizó la visita a la Capilla de St. George, ubicada en los terrenos del castillo de Windsor.

Según publicó Yahoo Entertainment, el monarca permitió la visita únicamente si Harry seguía una serie de reglas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de publicidad en torno al acto. El periodista Rob Shuter aseguró que el rey prohibió grabaciones, fotografías y publicaciones en redes sociales, e insistió en que la presencia del hijo menor debía mantenerse en privado.

El príncipe Harry se encuentra en Inglaterra cumpliendo compromisos laborales. Este fue su primer encuentro personal con Carlos III en mucho tiempo, en medio de una relación familiar marcada por duras críticas públicas desde que él y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones en la Familia Real Británica en enero de 2020.

La pareja vive actualmente en Montecito, California, junto a sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3.

Fuentes consultadas por el mismo medio indicaron que la visita a la tumba de Isabel II fue “controlada al detalle” por el rey. El objetivo, afirmaron, fue preservar la memoria de la monarca sin que se convirtiera en contenido mediático. De acuerdo con esta persona, Carlos III trazó una “línea roja” que no debía cruzarse.

Además, trascendió que el príncipe William expresó su desacuerdo con la decisión de su padre de autorizar la visita de su hermano. La misma fuente reveló que William consideró que las acciones de Harry causaron tensión innecesaria a la reina durante sus últimos años de vida. Según esta versión, el heredero al trono no habría permitido el acceso de Harry a la capilla.

Desde el funeral de Isabel II, los hijos del monarca no han mantenido contacto alguno. Las relaciones entre ellos permanecen distantes, y hasta el momento, ni los voceros de la realeza ni los representantes de Harry se han pronunciado sobre este reciente encuentro ni sobre la visita al mausoleo.

