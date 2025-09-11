Príncipe William descarta ver a Harry en su visita a Inglaterra por esta razón

William se negó a ver a Harry por falta de confianza, según una fuente cercana a la realeza británica.

Una fuente cercana a la Familia Real Británica explicó al diario Daily Mirror que el heredero al trono rechazó de inmediato un encuentro con Harry durante su visita a Inglaterra. El motivo principal sería la falta de confianza.

El príncipe Harry llegó a su país natal para participar en eventos conmemorativos por el tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II. También asistirá a compromisos profesionales. Su visita ha generado alta expectación pública debido a lo inusual del viaje.

Desde que Harry y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones reales en enero de 2020 y se trasladaron a los Estados Unidos, la pareja ha emitido múltiples críticas hacia la monarquía británica.

En su libro Spare, publicado en enero de 2023, el duque relató una discusión con William, en la cual este último supuestamente lo empujó durante un desacuerdo relacionado con Markle.

Los medios británicos consideran que la última vez que William y Harry mantuvieron contacto fue en el funeral de la reina Isabel II, en 2022. Desde entonces, no habrían vuelto a comunicarse.

Recientemente, se ha reportado que el rey Carlos III estaría dispuesto a recibir a su hijo menor en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, William no aceptó reunirse con él. Según el Daily Mirror, el príncipe de Gales considera que Harry ha preferido la exposición mediática sobre la resolución privada de sus conflictos familiares.

La fuente consultada por el periódico aseguró que William desconfía del compromiso de Harry con la discreción, debido a las ocasiones en que ha expuesto asuntos internos tras la firma de nuevos contratos con editoras o plataformas audiovisuales.

Además, la misma persona afirmó que la relación entre la pareja y la Familia Real ha sido debilitada por lo que perciben como una constante falta de privacidad. La fuente señaló que restablecer la confianza es indispensable para cualquier intento de reconciliación, y que esa responsabilidad recae en Harry y Meghan.

Hasta el momento, ni la Casa Real ni los portavoces de Meghan Markle y el príncipe Harry han emitido declaraciones sobre esta publicación.

William ocupa actualmente el primer lugar en la línea de sucesión al trono británico. Le siguen sus hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. El príncipe Harry se encuentra en la quinta posición, pese a haber renunciado a sus funciones oficiales.

