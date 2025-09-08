Exmayordomo revela que pensó que el príncipe Harry y Kate Middleton podrían haber tenido un romance en 2007

Grant Harrold pensó que Kate y Harry podían ser pareja tras la ruptura de ella con William. Relación entre cuñados era muy cercana.

El exmayordomo real Grant Harrold declaró que no le habría sorprendido si el príncipe Harry y Kate Middleton hubieran iniciado un romance en 2007, cuando ella y el príncipe William atravesaron una breve ruptura sentimental.

Harrold, quien trabajó en el Palacio en esa época, indicó que notó una cercanía especial entre Harry y la actual princesa de Gales. Expresó que los observó como mejores amigos, al punto de considerar que podían haber sido pareja si la reconciliación con William no se concretaba.

Los comentarios surgieron durante una entrevista con Us Weekly, en la que Harrold promueve su nuevo libro titulado The Royal Butler, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de setiembre.

La relación entre William y Kate comenzó a inicios de los años 2000, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. En 2007, enfrentaron una ruptura temporal, pero reanudaron el noviazgo meses después. Se casaron en 2011.

Según Harrold, durante el distanciamiento con William, Kate y Harry mantenían una relación tan estrecha que él pensó que podían involucrarse sentimentalmente.

Añadió que no habría visto como extraño que Harry se sintiera atraído por ella, considerando que, en sus palabras, “era una joven atractiva y William la había dejado ir”.

El exmayordomo insistió en que no afirma que existiera algo entre ellos, pero aseguró que la complicidad y confianza entre ambos era evidente. Agregó que esa conexión fue notoria para quienes convivían en el entorno real.

Distancia tras la llegada de Meghan Markle

La relación cercana entre Harry y Kate cambió drásticamente tras la llegada de Meghan Markle, con quien el príncipe inició una relación en 2016. La pareja se casó en 2018 y, en 2020, renunció a sus funciones reales para establecerse en Estados Unidos.

Desde entonces, el hijo menor del rey Carlos III mantiene un vínculo tenso con su familia. Las diferencias se intensificaron tras la publicación de su autobiografía y de diversas producciones documentales junto a su esposa.

La perspectiva de Kate sobre la separación

En una entrevista conjunta ofrecida en 2010, Kate Middleton habló sobre la ruptura con William ocurrida en 2007. Afirmó que aunque no fue un momento feliz, valoró el espacio personal que le permitió conocer más sobre sí misma. Añadió que esa etapa le permitió fortalecerse emocionalmente.

La actual princesa de Gales también mencionó que, al ser joven, una persona puede volverse absorbida por una relación y que el tiempo a solas fue útil para su crecimiento personal.

