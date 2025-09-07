El curioso detalle del acento argentino de Meghan Markle en su serie y lo que reveló sobre el príncipe Harry

Meghan habló en español con acento argentino y reveló detalles de su familia y su relación con Harry en la serie Con amor, Meghan.

Meghan, la duquesa de Sussex, regresó con una nueva temporada de su serie Con amor, Meghan, producción que se inspira en los formatos de estilo de vida y que se transmite por Netflix.

En esta edición se aleja del protocolo real y se muestra desde su casa, cocinando descalza, entre recetas, manualidades y recuerdos personales.

LEA MÁS: Meghan Markle pone fin al misterio que rodea su nombre ‘oficial’ tras casarse con el príncipe Harry

En uno de los episodios, compartió que su tercera cita con el príncipe Harry ocurrió en Botsuana. Acamparon juntos durante cinco días. Afirmó que fue en ese momento cuando supo que lo amaba. También indicó que él fue quien dijo primero “te amo”.

Durante una conversación con Tan France, conductor de The Queer Eye, mencionó que viajaron sin sus hijos a Nueva York en una ocasión y esa separación, de casi tres semanas, fue la más larga desde que son padres. Dijo que no se sintió bien en ese período y por eso ahora procura mantener una agenda ligera.

Vida doméstica y amistades cercanas

En esta temporada, Meghan prepara comidas y realiza manualidades mientras recibe a celebridades como el chef David Chang y Christina Tossi, quienes la acompañaron en actividades caseras como arreglos florales, galletas y recorridos por su huerta.

Entre sus rutinas favoritas mencionó la caligrafía, el mahjong y los encuentros con amigas como Victoria Jackson y Heather, una amiga de su época universitaria. Recordó los tiempos en los que vivía sola, cocinaba por necesidad y celebraba con pasteles de manzana de McDonald’s cuando tenía una buena audición.

También contó que recibió apoyo de un médico ayurvédico durante su embarazo, quien le recomendó consumir muchos dátiles. Expresó que siempre quiso ser madre y que disfruta su rol con Archie y Lilibeth.

Los capítulos incluyen escenas familiares. Mencionó que Archie y Lilibeth nacieron en mayo y junio, y que uno de sus pasatiempos es confeccionarles amuletos de bijou y delantales de cocina. Contó que a Lilibeth le encanta el color rosa y las semillas de chía, y la describió como una niña con pecas y muy alegre. Sobre Archie, lo calificó como un niño dulce y adorable.

Dijo que sus hijos desean tener un gato. Actualmente, en su hogar tienen gallinas sedosas que viven en un gallinero propio.

El vínculo con Argentina

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando conversaba con el chef español José Andrés. Meghan confesó que vivió en Argentina y por eso, al hablar español, usa un acento argentino que le causa algo de vergüenza. Al ser invitada a decir unas frases, repitió con naturalidad: “Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, pero mirá vos…”, lo que generó risas y complicidad.

En ese mismo episodio recordó su paso por España y explicó que allí desarrolló un seseo marcado. Prepararon una paella juntos mientras intercambiaban expresiones como “tranquilo”, “parrilla” e “increíble”.

Este segmento evocó el recuerdo de la primera temporada, cuando compartió momentos con la argentina Delfina Blaquier y se mostró cebando mate.

Uno de los capítulos se centró en la visita de Clare Smyth, chef británica que elaboró el menú de la boda real en 2018. Ambas recordaron la distribución de los ingredientes y el mapa de procedencia que utilizaron en aquella celebración en el castillo de Windsor.

También se incluyeron imágenes inéditas de ese evento. Smyth continúa preparando sus cenas especiales, como la del aniversario de bodas.

Meghan aseguró que extraña su pan, uno de los productos favoritos cuando vivían en Londres.

El fenómeno Meghan

La producción fue grabada casi al mismo tiempo que la primera temporada. Se puede ver al perro beagle Guy, quien murió en enero de este año. A pesar de las críticas, Meghan considera que el programa tiene su audiencia.

En una entrevista con Emily Chang indicó que conoce bien a su público. Cree que algunos detractores terminan por disfrutar el programa en secreto. Incluso mencionó su polémica receta de espagueti en sartén, convertida en tendencia.

Durante los capítulos, destaca su vestimenta, el uso del reloj Cartier, el anillo de compromiso y sus consejos de moda. Señaló que prefiere vestirse con un solo color porque le resulta más fácil a la hora de combinar. También mostró cuál fue la maleta que llevó a Botsuana en su tercera cita con el príncipe Harry.

LEA MÁS: Kate Middleton estrenó nuevo look rubio en su regreso oficial a sus deberes reales en Londres

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.