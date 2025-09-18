Victoria Beckham revela entre lágrimas cómo superó deudas millonarias y prejuicios por ser esposa de David Beckham

Victoria Beckham revive momentos difíciles de su carrera en un documental que muestra su lucha por el respeto en el mundo de la moda.

Victoria Beckham rompió en llanto al recordar los momentos más difíciles de su trayectoria como diseñadora. En el avance oficial de su nueva serie documental, la también exintegrante del grupo Spice Girls habló sobre los prejuicios que enfrentó en la industria de la moda y el impacto que tuvieron en su vida personal y profesional.

La producción llevará el nombre de la empresaria y estará disponible en octubre. El tráiler fue publicado este miércoles 17 de setiembre y ha generado atención en medios como People y Mirror.

Beckham, de 51 años, recordó que, desde el inicio de su transición hacia el diseño, sintió una enorme presión por lograr el éxito. Comentó que su objetivo era hacer sentir orgullo a su familia, compuesta por su esposo, David Beckham, de 50 años, y sus cuatro hijos: Brooklyn, de 26 años, Romeo, de 23, Cruz, de 20, y Harper, de 14.

Durante una escena del tráiler, afirmó con la voz entrecortada que no quiere dejar escapar esta oportunidad. Indicó que, tras el auge con las Spice Girls, encontró en la moda una forma de expresión que le devolvió el sentido de valor.

Sin embargo, lograr respeto en ese mundo no fue fácil. Mencionó que muchas personas la juzgaban por su pasado como cantante pop y por estar casada con un futbolista. “¿Quién se cree que es?”, era una frase que, según dijo, escuchó con frecuencia.

La diseñadora relató que pasaron años antes de alcanzar la estabilidad financiera. Recordó el “pánico” constante que vivía mientras su empresa se mantenía “millones en rojo”.

En una secuencia emotiva del avance, aparece acompañada de David Beckham, quien la consuela al decirle que incluso si hiciera un sencillo sándwich, él y sus hijos estarían orgullosos de ella. Victoria respondió con humor que ni siquiera sabe preparar uno de queso adecuadamente.

El documental aún no confirma si incluirá detalles sobre la relación con su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa, Nicola Peltz. Tampoco se sabe si abordará el distanciamiento entre ellos y el resto de la familia.

