Empresario de D4vd responde tras hallazgo de menor muerta en vehículo del cantante

Josh Marshall negó haber recibido alertas sobre la joven hallada sin vida en vehículo vinculado a su cliente D4vd, de 20 años

Por O Globo / Brasil / GDA
Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira.
Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira. (AFP/Archivo LN)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

