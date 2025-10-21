Empresario de D4vd responde tras hallazgo de menor muerta en vehículo del cantante

Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira.

Josh Marshall, empresario del cantante D4vd, respondió públicamente a los señalamientos que surgieron tras el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas Hernandez, una adolescente de 14 años, en un automóvil vinculado al artista.

Las autoridades en Estados Unidos encontraron el cuerpo en setiembre de 2025, dentro de un vehículo registrado a nombre del cantante. Según los informes policiales, la joven ya llevaba semanas sin vida cuando se realizó el hallazgo. Celeste había sido reportada como desaparecida desde febrero de 2024 y su relación con el artista de 20 años aún no ha sido esclarecida.

Fotografías compartidas en redes sociales muestran a ambos juntos, lo que avivó los rumores de una posible relación sentimental. En medio de la incertidumbre, D4vd canceló su gira internacional, que incluía una presentación en el Lollapalooza Brasil 2026, programado para marzo en São Paulo.

Marshall decidió pronunciarse en redes sociales luego de enfrentar acusaciones de supuestamente haber ignorado una alerta sobre la relación entre su representado y la menor. Usuarios de TikTok afirmaron que la familia de Celeste le habría enviado un correo electrónico al empresario, advirtiendo sobre la desaparición de la menor y su posible conexión con el cantante.

Una publicación de Los Angeles Magazine indicó que esa notificación fue enviada en 2024 y que, un día después, la joven regresó a su casa. Sin embargo, en ese momento no se presentaron denuncias formales.

Marshall indicó en un comentario en TikTok que nunca recibió ningún correo relacionado con el caso. Afirmó que trabaja de manera remota y que no mantiene contacto directo con D4vd, ya que otras personas gestionan el día a día del artista. Además, dijo que no reside en California, estado donde ocurrió el hallazgo.

El empresario calificó como “trágica” la noticia y aseguró que ha acompañado emocionalmente a su familia en este proceso. También pidió que se evite la especulación y se compartan únicamente informaciones verificadas. No especificó si aludía a la muerte de Celeste o a otro hecho que habría afectado directamente a sus allegados.

Paralelamente, la Policía de Los Ángeles obtuvo una orden judicial para inspeccionar una vivienda cercana al sitio donde se encontró el vehículo. El propietario declaró que D4vd y uno de sus representantes —sin mencionar a Marshall— vivieron en ese lugar, pero se mudaron antes de que se descubriera el cuerpo.

Por el momento, el cantante no enfrenta cargos penales, aunque la investigación continúa en curso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.