Caso D4vd y Celeste Rivas: ¿qué pasará con los conciertos del artista luego de que en su carro hallaran sin vida a la joven?

El cuerpo de Celeste Rivas, quien desapareció desde el 2024, fue encontrado en la cajuela de un Tesla propiedad del cantante D4vd. El artista canceló un concierto que tenía programado para este 17 de setiembre.

Luego del hallazgo del cuerpo en descomposición de una joven, dentro del vehículo del cantante estadounidense D4vd, se confirmó que se cancelaron algunos conciertos que tenía programados en Estados Unidos.

Este jueves 18 de setiembre se dio a conocer la noticia de que en un Tesla, propiedad del artista, se encontró el cuerpo de Celeste Rivas, desaparecida desde abril de 2024, cuando tenía 13 años.

El hallazgo se produjo el 8 de setiembre y debido a la investigación en torno al suceso, el intérprete canceló el concierto que ofrecería el miércoles 17 en Seattle. Sin embargo, el resto de espectáculos agendados de su gira por Estados Unidos también se verían afectados.

De acuerdo con TMZ, una fuente cercana al cantante confirmó que D4vd tampoco cantará en los shows previstos para este viernes 19 en San Francisco y el sábado 20 en Los Ángeles.

LEA MÁS: ¿Quién es D4vd, el cantante vinculado al hallazgo del cuerpo de una adolescente en su vehículo?

El medio estadounidense agregó que D4vd tiene otros compromisos musicales fuera de su país. En octubre y noviembre estaban programados conciertos internacionales, pero, debido a la investigación del caso de la muerte de Celeste Rivas, el intérprete podría no salir del país.

Otro detalle que destacó TMZ es que el cantante se iba a presentar en un evento de los Grammy la próxima semana; sin embargo, su nombre ya no figura en la lista de la actividad.

El cuerpo de Celeste Rivas hallado en el carro de D4vd

El cuerpo de Celeste Rivas fue hallado mutilado y envuelto en plástico dentro de un sedán Tesla, registrado a nombre de Anthony Burke (nombre de pila de D4vd), de 20 años, que permanecía estacionado en un depósito municipal de Hollywood Hills.

La joven Celeste Rivas fue reportada desaparecida desde el 2024, cuando tenía apenas 13 años. Su cuerpo fue hallado en el carro Tesla del cantante D4vd. (Archivo)

Según informes de prensa, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió tras una llamada a las autoridades, luego de que comenzara a emanar un fuerte olor del vehículo.

La joven desapareció en Lake Elsinore, California, según declaró su madre a TMZ. La mujer también reveló que su hija mantenía una relación con un joven llamado David.