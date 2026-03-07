Cantante es el principal ‘objetivo’ de la investigación por el brutal asesinato de una adolescente de 14 años con quien habría tenido una relación

D4vd, que saltó a la fama con su música viral en redes sociales, ahora está en el centro de un caso criminal que lo vincula con el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en un carro.

El cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue identificado oficialmente como “objetivo” de una investigación de un gran jurado en Los Ángeles, Estados Unidos, por la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en setiembre de 2025 dentro de un Tesla registrado a una dirección vinculada al artista en Texas.

En el sistema legal estadounidense, ser señalado como “objetivo” de un gran jurado implica que los fiscales consideran que hay indicios de que esa persona pudo haber cometido un delito y que es quien enfrenta mayor riesgo de ser acusado, pero no supone una declaración de culpabilidad ni una imputación formal.

El proceso ante el gran jurado continúa bajo estricta reserva.

El caso salió a la luz después de que el padre del cantante, Dawud Burke, impugnara ante un tribunal de Texas unas citaciones emitidas por un juez de California que lo obligaban a él y a otros miembros de la familia a declarar.

Esa acción judicial permitió divulgar documentos que confirmaban el estatus de D4vd como “objetivo” de un posible cargo de asesinato.

El Tesla donde fue hallado el cuerpo de Celeste Rivas permaneció varios días abandonado en una calle residencial de Hollywood antes de ser remolcado a este depósito, donde las autoridades finalmente descubrieron sus restos. (Tomada de redes)

La defensa sostiene que dichas citaciones violan el debido proceso, ya que se basan en documentos parcialmente redactados que la familia no ha podido revisar en su totalidad.

Según el reporte policial, el cuerpo de Celeste fue hallado en el maletero delantero del Tesla luego de que el vehículo fuera remolcado a un depósito en Hollywood por permanecer abandonado durante varios días y desprender un fuerte olor.

La joven, originaria de Lake Elsinore (California), fue reportada como desaparecida en reiteradas ocasiones durante 2024, y las autoridades creen que mantenía algún tipo de relación con el cantante e incluso habría vivido en una propiedad relacionada con él.

La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles mantiene una “retención de seguridad” sobre el expediente y no divulgó el informe completo de la autopsia, una medida que el propio titular calificó como inusual.

Mientras tanto, el gran jurado continúa recibiendo testimonios de familiares, colaboradores y conocidos del artista, en un proceso secreto que determinará si se presentan cargos de asesinato contra D4vd o si la investigación toma otro rumbo.