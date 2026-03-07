Viva

Cantante es el principal ‘objetivo’ de la investigación por el brutal asesinato de una adolescente de 14 años con quien habría tenido una relación

El cuerpo de la joven fue descubierto desmembrado en el maletero de un automóvil en setiembre de 2025

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
D4vd Celeste Rivas
D4vd, que saltó a la fama con su música viral en redes sociales, ahora está en el centro de un caso criminal que lo vincula con el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en un carro. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
D4vdCeleste RivasAsesinatoEstados Unidos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.