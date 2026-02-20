‘¡Ay, pobrecito!’: Melissa Durán reacciona al abrupto final del compromiso de futbolista costarricense en Guatemala

Lo que le sucedió al futbolista costarricense Derrickson Quirós, figura del Xelajú de Guatemala, ha calado en muchas personas en Costa Rica, entre ellas la periodista y presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán.
Hace unos días, el jugador protagonizó un momento que se hizo viral al proponerle matrimonio a su pareja durante un partido de su equipo, que se realizó en el estadio Mario Camposeco. El video se compartió rápidamente en redes sociales y fue catalogado como un espacio romántico; sin embargo, la felicidad le duró poco al deportista tico, porque tres días después del compromiso anunció que su relación con la joven había terminado.
Ante esto, Melissa Durán se manifestó en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Ayer y hoy me he sentido un poco triste”, dijo la comunicadora, quien afirmó que ella es una persona empática y que lo que pasó con Quirós la afectó profundamente.
“¡Ay, pobrecito! No me malentiendan, yo creo que puede ser que esto que le sucedió sea lo que mejor le podía suceder. A veces nos pasan cosas y no entendemos el porqué y después decimos: ‘efectivamente esa persona no era para mí’”, reflexionó Durán.
Aclaró que no se refiere a que posiblemente la otra persona sea mala, sino que simplemente no “es para uno”.
“Yo ni siquiera conozco al jugador, pero lo tengo presente. Qué difícil, ojalá los dos logren salir de esta, conocer a la persona correcta”, agregó.
La comunicadora explicó que el sentimiento de empatía que tiene en este momento por el deportista lo vive casi a diario cuando presenta las noticias y se identifica con los protagonistas de las informaciones.