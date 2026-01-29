Hija de Melissa Durán la sorprendió con una impactante revelación: así reaccionó la periodista de Repretel

La periodista Melissa Durán es rostro de 'Noticias Repretel', pero en sus redes sociales se muestra muy cercana con sus seguidores.

Constantemente, la periodista y presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, comparte en redes sociales detalles de su vida como mamá de la pequeña Amanda y, muchas veces, el carisma y las “salidas” de la niña no solo sorprenden a la madre, sino también a los seguidores de la comunicadora.

Ejemplo de esto es la publicación que hizo Durán este miércoles 28 de enero, en la que narró “un chisme” que le contó la pequeña y que la dejó atónita. Ante la revelación, Melissa trató de mantener la compostura.

“Es que un amigo me dijo que si quería ser su novia y yo le dije que no, que salado, porque yo tengo seis (años) y él nueve”, soltó Amanda.

“¡Jue, Pandi! Le lleva un montón", dijo Melissa.

La niña respondió: “Sí, pero es que no me cae tan bien”. La mamá, de manera responsable, le explicó a su hija que “los niños no tienen novias”.

Con esta pequeña anécdota, Melissa sigue mostrándose cercana con sus seguidores en redes sociales y les muestra detalles de su vida personal.