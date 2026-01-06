Periodista de Repretel, Melissa Durán, revela curiosa motivación para ejercitarse: de esto se trata

La periodista de Repretel, Melissa Durán, dio a conocer una curiosa motivación que tiene para hacer deporte cada tarde. En esta ocasión, el motivo tiene que ver con su pequeña hija.

En su cuenta de Instagram, Durán publicó un video mientras estaba en la caminadora del gimnasio al que asiste; allí escuchaba música y sonreía a la cámara para revelar su inspiración.

“Que mi hija de seis años no me vuelva a preguntar si de niña jugué con dinosaurios”, escribió en el video, en tono jocoso.

La presentadora del noticiero de Canal 6 comparte constantemente sus rutinas de ejercicio y las ocurrencias de su pequeña hija, quien les saca sonrisas tanto a Durán como a sus seguidores.

En esta oportunidad, otras seguidoras se sintieron identificadas y dejaron comentarios como: “Mi hija me dijo que si en la época que yo nací existían los dinosaurios”, “la mía me dijo que cuando yo era chiquitita era todo blanco y negro” y “¿A mí me preguntó si yo llegué a tener un dinosaurio de mascota?”.